Украинцы стали меньше зарабатывать

Реальная зарплата в стране за месяц сократилась на 2,3%

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2017 года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года реальная зарплата выросла на 20,7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле составила 6659 гривен, что на 1,4% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 36% больше, чем в апреле 2016 года.

Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 гривен (до вычета налогов).

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Напомним, реальная заработная плата в Украине в 2016 году превысила показатель 2015 года на 11,6%.