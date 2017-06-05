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Главная » Деньги » Мягко стелет. Как смягчение НБУ правил валютных операций отразится на жизни украинцев
Мягко стелет. Как смягчение НБУ правил валютных операций отразится на жизни украинцев
Фото: censor.net

Мягко стелет. Как смягчение НБУ правил валютных операций отразится на жизни украинцев

Новые правила сделают украинский бизнес более привлекательным для инвесторов, однако до полной свободы ещё далеко

Елена Романюк - 05.06.17 4077
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Нацбанк продолжает снимать ограничения валютных операций, создающих препятствия свободному движению капитала и замедляющих восстановление украинской экономики. Так, 30 мая на сайте регулятора появилось сообщение, что НБУ отменил запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента на счетах свыше $100 тыс. собственных средств. Ранее при условии превышения указанной суммы клиент выполнял обязательства перед контрагентами за счёт собственной валюты. Попросту говоря, на текущих счетах украинских фирм не могло находиться более $100 тыс.

Упразднены и ограничения для физлиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц.

Нацбанк также разрешил банкам осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. То есть непосредственно менять доллары, к примеру, на польские злотые, без необходимости сначала продать доллары за гривну и уже затем купить злотые.

Отмена ограничения для физлиц на перевод средств за пределы Украины в рамках неторговых операций вступает в силу 12 июня этого года. Остальные изменения вступили в силу 31 мая.

Гражданская позиция

Напомним, первые шаги в сторону либерализации движения капитала Нацбанк предпринял в начале этого года. В конце февраля он принял постановление №14, которым разрешил украинцам размещать полученную за рубежом валютную выручку на иностранных счетах без индивидуальной лицензии.

И хотя, по словам экспертов, это скорее сыграло на руку фискалам, которые получили ещё одну возможность контролировать доходы граждан, всё же постановление расширило возможности украинцев по управлению иностранными счетами. Теперь без индивидуальных лицензий счета за рубежом могут открывать все граждане без исключения. Как и инвестировать эти деньги в недвижимость, открывать депозитные счета и т.д. Тогда как ранее регулятор разрешал это делать только тем гражданам Украины, кто находится за границей, и только на время пребывания там.

Несмотря на недавние послабления, валютное регулирование всё ещё остаётся чрезмерным

Снимая ограничения по сумме валютных переводов по неторговым операциям, Нацбанк якобы сделал ещё больший реверанс в сторону физлиц. Однако не всё так просто. По словам Оксаны Кобзар, адвоката и управляющего "Адвокатским Бюро Оксаны Кобзар", как и прежде, для выполнения украинцами многих неторговых транзакций действуют ограничения в виде необходимости получения лицензии или предъявления подтверждающих документов. "Не думаю, что это приведёт к оттоку капитала из страны", — подчеркнула она.

Кроме того, никто не отменял необходимость декларировать активы за границей и оплачивать с них налоги. Поэтому перед тем как перевести свои деньги за рубеж, многие граждане задумаются, а стоит ли это делать. Ведь украинские фискалы могут начать активно проверять источники доходов граждан, позволивших себе, к примеру, приобрести недвижимость за границей или положить деньги на счёт в иностранном банке.

Учитывая это, эксперты прогнозируют, что использование посреднических структур для "вывода" денег за рубеж физлицами вряд ли прекратится. Как и вывоз денег "на себе" (в пределах эквивалента до 10 тыс. евро можно вывозить наличку без обязательного декларирования) или обналичивание украинской банковской карты за рубежом с последующим пополнением полученной валютой своего иностранного счёта.

Зелёный свет для инвесторов

Кто действительно может выиграть от валютной либерализации, так это бизнес. Ведь снятие всякого рода ограничений, как не что иное, расширяет возможности инвесторов по его ведению.

"Много зарубежных инвесторов не вкладывают деньги в Украину как раз по причине ограничений и несвободного валютного курса. Если на межбанке можно будет легко купить и продать хоть бы миллиард долларов, инвестиции массово пойдут в Украину", — уверен директор департамента торговых операций компании "Сократ" Роман Петров.

В свою очередь, экономический эксперт Владимир Ланда добавляет, что, несмотря на недавние послабления, валютное регулирование всё ещё остаётся чрезмерным, а потенциальные инвесторы осознают риски возможного изменения либерального вектора НБУ в случае ухудшения состояния финансовой системы страны. И это может помешать притоку капитала в Украину.

А вот на что действительно надеются эксперты, так это на то, что снятие ограничений позитивно отразится на сокращении оборотов "теневого" обменного рынка и снизит валютные спекуляции. "Учитывая, что НБУ оставил требование обязательной продажи юрлицами 50% валютной выручки, поступление валюты на регулируемый рынок останется на прежнем уровне, что должно продолжать стабилизирующее действие на курс", — считает советник компании АО Spenser&Kauffmann Николай Лихачёв. Одним словом, "покращення" налицо, но НБУ ещё есть над чем работать.

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