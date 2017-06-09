НБУ упростил слияние банков

Процедура реорганизации должна уменьшиться с 1,5 лет до 3 месяцев

Национальный банк оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, значительно сокращены сроки осуществления реорганизации, в том числе рассмотрения регулятором документов банков-участников реорганизации.

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Благодаря упрощенной процедуре, Национальный банк будет принимать решение о согласовании реорганизации банков еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту его выполнения.

Такой подход сократит процедуру реорганизации банков путем присоединения, в среднем с 1,5 лет до 3 месяцев. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 8 июня 2017 № 48 "Об утверждении изменений к положению об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев", которое вступает в силу с 10 июня 2017 года.