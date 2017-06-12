НБУ снял ограничения для физлиц на перевод денег за границу

До сих пор денежные переводы были ограничены суммой в 150 тыс. грн в месяц

Национальный банк Украины с 12 июня отменяет ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины, которые ранее были ограничены суммой в 150 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в постановлении НБУ №44 от 30 мая.

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Кроме того, с 12 июня банкам разрешен обмен валюты без ограничений относительно групп классификатора иностранных валют и банковских металлов. До сих пор такие операции проводились исключительно в пределах одной группы классификатора.

Ранее Национальный банк оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения в соответствии с требованиями закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".