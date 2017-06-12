Вся наша жизнь – игра

Фокус выяснил, почему СНБО упорно включает одного из крупнейших операторов государственных лотерей в санкционные списки и сколько из-за этого теряет бюджет

Введение третьего президентского списка санкций против ряда российских компаний наделало немало шума. В первую очередь из-за того, что в перечень попали социальные сети и сервисы, как то "ВКонтакте" и "Яндекс", которыми активно пользовались украинцы.

Позже к шквалу недовольства подключились и сами "списочники". Так, в компании "1С" заявили, что программные продукты, которыми пользуется большинство бухгалтеров страны, якобы разработаны в Украине, поэтому санкции их не касаются. В "Лаборатории Касперского" сообщили, что всё равно продолжат продавать свои антивирусы на территории Украины, только через сторонние каналы дистрибьюции.

Санкции коснулись и нескольких операторов государственных лотерей. Один из них — "М.С.Л." вместо того чтобы искать обходные пути работы под санкциями, обратился в Совет национальной безопасности (СНБО) с требованием пересмотреть включение компании в санкционный список. В "М.С.Л." утверждают, что санкции против них были введены безосновательно и СНБО лоббировал интересы конкурентов.

Фокус выяснил у основателя "М.С.Л." Маркоса Шиапаниса детали конфликта.

КТО ОН Основатель оператора государственных лотерей "М.С.Л." ПОЧЕМУ ОН Пробует оспорить законность решения СНБО о включении компании в санкционные списки, вместо того чтобы искать обходные пути работы под санкциями

Несколько дней назад "М.С.Л." обратилась в СНБО с требованием пересмотреть включение компании в санкционный список. Вы действительно верите, что это даст результат?

— Мы используем любые законные механизмы, чтобы вернуться к полноценной работе. "М.С.Л." ошибочно попадает в санкционные списки третий раз подряд. Сколько соответствующих указов подписал президент, столько раз мы в них оказывались. Первый список появился в 2015-м, тогда нам пришлось прекратить сотрудничество с рядом контрагентов, оптимизировать персонал и закрыть несколько сотен точек продаж лотерейных билетов.

В санкционных списках оказывались компании, в структуре собственников которых СНБО находил "русский след". В СМИ проскальзывала информация о том, что среди владельцев "М.С.Л." присутствует "Альфа-групп" российского олигарха Михаила Фридмана.

— Мы неоднократно заявляли о том, что это не так. Согласно данным государственного реестра среди владельцев компании значатся только граждане Кипра и Украины. Основной собственник "М.С.Л." — кипрская компания Evolot Limited, а её конечный бенефициар — киприот Маркос Шиапанис, то есть я. Единственные финансовые отношения, которые связывают "М.С.Л." и "Альфа-групп", — кредит в Альфа-банке.

По этой же причине у вашей компании в конце прошлого года был конфликт с Министерством внутренних дел, когда Арсен Аваков публично объявил о проверках нескольких операторов государственных лотерей, в том числе и "М.С.Л."?

— По моему мнению, с помощью МВД тогда пытались незаконно перераспределить лотерейный рынок в пользу одного доминирующего игрока. Со стороны министра любые заявления подобного рода безосновательны. Похожую волну "проверок" мы пережили в 2014 году, когда закрывали наши точки и конфисковывали оборудование. После этого бардака компания обратилась в суд и выиграла у МВД более 300 судебных дел. Оборудование вернули. Понятное дело, что никаких объяснений и тем более извинений со стороны МВД не последовало.

Составлением списка попадающих под санкции компаний занимались и в СБУ. Вы считаете, силовики не провели специальную проверку перед включением вашей компании в список?

— Не в моей компетенции оценивать качество работы силовых органов. Но для "М.С.Л." попадание в один список с такими структурами, как "батальон смерти Сомали" и прочими террористическими организациями, стало неожиданностью. Для компании, которая столько лет проработала в Украине и стала одним из крупнейших налогоплательщиков страны, это нонсенс и серьёзный удар, который уже привёл к негативным последствиям.

Когда список санкций опубликовали в 2015 году в первый раз, мы обращались во всевозможные органы. По моей инициативе СБУ открыла уголовное производство и провела расследование по установлению фактов, которые могли бы стать основанием для применения к "М.С.Л." санкций. Я хотел сам разобраться, есть ли какие-либо нарушения со стороны компании и связанных с ней лиц. В марте этого года уголовное производство закрыли, поскольку нарушений не выявили. Но в очередной санкционный список нас всё равно внесли.

Чего вы хотели добиться, инициируя это уголовное производство?

— Выявить сотрудников "М.С.Л.", которые каким-то образом могли содействовать терроризму. Компания не ведёт деятельности в Крыму и восточных регионах страны. "М.С.Л." сразу же отключила всё оборудование в этих регионах, там остались дорогостоящие корейские терминалы. В целом потеря оборудования обошлась компании более чем в 100 млн грн.

СБУ в сентябре прошлого года направила письмо, в котором сообщила, что по факту проведения допросов и проверок претензий к нам не выявлено и СБУ рекомендует исключить "М.С.Л." из санкционного списка... Но компанию опять внесли в список, что стало для нас шоком.

В суд обращаться не пробовали?

— Почти полтора года мы пытаемся отстаивать свои права в Высшем административном суде Украины (ВАСУ). Но это пока не дало результатов.

После многочисленных переносов судебных заседаний рассмотрение дела приостановили в связи с тем, что ВАСУ обратился в Верховный суд для внесения в Конституционный суд представления о конституционности Закона "О санкциях" от 14 августа 2014 года. (Соответствующее решение было принято 26 мая этого года в рамках рассмотрения иска оператора лотерей "М.С.Л." о незаконности применения к нему санкций. — Фокус).

Ещё один вариант — защита прав на международном уровне. Недавно нашу компанию ввели в руководящие органы Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей. Будем рассчитывать и на поддержку со стороны наших западных партнёров.

Несмотря на включение в санкционные списки, "М.С.Л." продолжает работать. На каких условиях?

— Включение в санкционные списки не означает запрет на хозяйственную деятельность, но запрещает внешнеэкономическую деятельность. У нас возникли трудности с лотерейными билетами, выпуском которых занимается британская компания. Потом вышло постановление НБУ, в котором говорится, что все счета компаний, попавших в санкционные списки, должны быть заморожены.

"За последние три года украинский рынок лотерей упал более чем в 10 раз"

Наши партнёры по реализации лотерейных билетов — Укрпочта и Ощадбанк были вынуждены прекратить сотрудничество. Нам пришлось закрыть много торговых представительств, из-за чего мы потеряли немало игроков. Ведь лотереи — это бизнес с определённой атмосферой и некими традициями, к которым привыкает игрок. Играя в лотерею, человек привыкает к некоему месту, где он приобретает билет, конкретному продавцу и отношению к себе.

Во сколько вы оцениваете потери "М.С.Л." из-за включения в санкционный список?

— Для компании это не только финансовые потери, но и моральные. Мы обеспечиваем работой около 5 тыс. человек, и когда в СМИ проходит неправдивая информация, она воздействует как на этих людей, так и на игроков.

Что касается финансовых показателей, то за последние три года украинский рынок лотерей упал более чем в 10 раз. Если в 2013 году "М.С.Л" перечислила в бюджет почти 300 млн грн, то в 2016-м — лишь 21 млн грн.

Конечно, во многом это связано с общей ситуацией в стране. Но вместе с тем государство делает всё возможное, чтобы добить операторов лотерей.

Сначала руководители ведомств прямым текстом призывают население не играть в наши лотереи и инициируют необоснованное изъя­тие оборудования. Затем проводится непродуманная налоговая реформа, которая ввела налогообложение даже на мелкие выигрыши. С минимального приза приходится отдавать почти 20%, хотя раньше налог взимался только с выигрышей более чем 50 тыс. грн. Потом были введены санкционные списки...

Лотереи в своё время придумали именно для наполнения бюджета. Складывается впечатление, что в Украине либо этого не понимают, либо делают всё для того, чтобы бюджет не наполнялся.