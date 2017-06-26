Жизнь достойных. Как кризис изменил привычки среднего класса

Киевлянка Наталия Войтенко уже несколько лет жалуется на депрессию. Жизнь она посвятила росту благосостояния своей семьи до уровня среднего класса. До девальвации гривны ей казалось, что ещё чуть-чуть и всё получится... Совокупный доход семьи Вой­тенко в начале 2014 года составлял около $2 тыс. в месяц. Не очень много, но она была уверена, что доходы и дальше будут расти, как росли до этого на протяжении десяти лет.

Из-за девальвации гривны и падения экономики подушный ВВП украинцев в долларовом эквиваленте за последние три года упал практически вдвое: с $4 тыс. в 2013 году до $2,1 тыс. к 2016-му. Кризис отразился прежде всего на зарождающемся в стране среднем классе. В национальной валюте доходы среднестатистического украинца с 2013 года выросли на 75%, до 55,9 тыс. грн в год, инфляция же за это время составила немногим более 80%. То есть благосостояние беднейших слоёв украинского общества, большую часть средств тратящих на еду и предметы первой необходимости отечественного производства, уже почти вернулось на "дореволюционный" уровень. Понятно, что падение доходов не отразилось и на образе жизни тонкой прослойки богатых людей с доходом более $100 тыс. в год. А вот среднему классу пришлось пересмотреть привычки: уменьшить долю импортной продукции в потреблении, отказаться от приобретения модных гаджетов, авто и поездок за границу.

Наша психика устроена так, что мы подсознательно оцениваем не абсолютную значимость событий в жизни, а сравниваем их с тем, что происходило с нами ранее. Простой пример: если поочерёдно опустить руки в ёмкости с холодной, тёплой и горячей водой, то тёплая вода будет казаться или горячей, или холодной — в зависимости от того, какая температура предшествовала ей. Поэтому несостоявшийся средний класс сейчас чувствует себя намного несчастнее, чем беднейшие слои населения, жизнь которых не сильно изменилась.

А ведь ещё Аристотель говорил, что именно средний класс составляет основу процветающего государства. Люди со средним достатком не склонны к стяжательству неправедным путём, как богачи. При этом они не поднимают бунты, чтобы отобрать нажитое богачами имущество силой, как бедняки.

Крушение украинского среднего класса несёт существенные риски для социального равновесия страны. Именно средний класс в развитых государствах выполняет роль драйвера инноваций и одновременно находится в конструктивной оппозиции к правительству, ограничивая расцвет коррупции и создание диктатур. Страна, в которой нет среднего класса, неизбежно пойдёт по последнему пути...

Кто все эти люди

Экономисты затрудняются дать чёткое определение "среднего класса". Одни школы относят к нему людей с доходами выше среднего по стране, другие утверждают, что в этом вопросе важнее всего само­идентификация.

В случае Украины, наверное, правильнее всего к среднему классу относить людей, чьи доходы позволяют не только покупать одежду и еду и оплачивать коммуналку, но и тратить деньги на развлечения, поездку за границу на отдых хотя бы раз в год и делать накопления: не менее 20% ежемесячного дохода откладывать на крупные покупки и "чёрный день". По оценке главы рекрутинговой компании WORLD STAFF Дмитрия Толмачёва, это уровень ежемесячного дохода семьи от 10 минималок (около 32 тыс. грн) до 50 минимальных зарплат (160 тыс. грн).

Подсчитать численность среднего класса в стране сложно из-за высокой тенизации экономики. Однако он определённо крайне тонок. По оценке HR-эксперта rabota.ua Татьяны Пашкиной, на зарплаты в указанном диапазоне могут претендовать преимущественно топ-менеджеры украинских компаний среднего размера и IT-специалисты. Естественно, к этим категориям нужно добавить преуспевающих фермеров и предпринимателей, а также часть врачей, чиновников и правоохранителей, чьи коррупционные доходы значительно выше зарплат. Однако даже так доля украинского среднего класса окажется значительно ниже, чем в США или ЕС, где к этой категории социума принадлежат не менее 40% людей.

Лифт застрял

Столь разительный контраст со странами Запада объясняется тем, что после развала СССР нам так и не удалось построить социальные лифты. Как отмечают HR-эксперты, за несколько лет честного труда специалист или предприниматель может подняться до уровня среднего класса разве что в IT. Для остальных профессий единственно реальный способ быстро увеличить свои доходы — найти работу за границей.

Понемногу зарплаты в Украине, конечно, растут. Как показывают социологические исследования компании Kantar TNS, в I квартале этого года число украинцев, составляющих средний класс, выросло на 1% (до 10%). Это коррелирует с динамикой зарплат и инфляции. Так, согласно данным EY, в прошлом году зарплаты выросли в среднем на 15% при инфляции в 12%. Более того, большая часть украинских компаний планирует до конца года повысить оплату труда ещё на 13%. Учитывая, что, по прогнозам Всемирного банка, уровень инфляции в Украине не превысит 8,5%, благосостояние украинцев в этом году возрастёт.

Однако для стремительного роста среднего класса одной лишь доброй воли работодателей недостаточно. Заметный рост зарплат и, соответственно, доли среднего класса в обществе может произойти лишь в результате интенсивного роста экономики, снижения коррупции, формирования благоприятного бизнес-климата. Как показывает история страны, ничего этого пока нет.