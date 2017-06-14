Евросоюз сократил торговые квоты для Украины

В результате межинституциональных переговоров о предоставлении Украине торговых преференций страны-члены Европейского Союза достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений будет исключена.

О таком результате трехсторонних переговоров, состоявшихся во вторник поздним вечером в Страсбурге, сообщили в Европейском парламенте, передает УНИАН.

"После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина", - говорится в сообщении.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2500 тонн, томатов обработанных - 3000 тонн, пшеницы - 65000 тонн, кукурузы - 625 000 тонн, ячменя - 325 000 тонн.

"Эти сокращения являются ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, согласованный текст делает акцент на борьбу с коррупцией, что является одним из условий выделения торговых преференций Украине.

Товары, которые вывозятся с территорий, захваченных сепаратистами, будут предметом дополнительных проверок.

Европейскую Комиссию обязали более подробно отчитываться о реализации этих преференций.

"Принятое вчера решение обеспечивает поддержку торговли с Украиной при одновременной защите уязвимых для фермеров и промышленности ЕС интересов", - прокомментировал докладчик от ЕП Ярослав Валеса результаты переговоров.

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Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Напомним, во вторник, 16 июня, в Страсбурге состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей ЕП, Европейской Комиссии и Мальтийского Председательства в Совете Европейского Союза.