Газ для украинцев может подешеветь

Цена газа на оптовом рынке Украины может стать ниже.

Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в интервью "Новому времени".

"Сейчас цена зависит от стоимости импортного газа, который Нафтогаз и другие импортеры покупают на европейском рынке. А стоимость этого топлива формируется, как правило, на основе цены газа на немецком хабе плюс затраты на транспортировку до границы Украины. Принцип, который заложил трибунал и который предстоит сторонам имплементировать в рамках изменений в существующий контракт, — это просто цена европейского рынка. Без затрат на доставку от немецкого хаба до границы Украины. Соответственно, в Украине цена на оптовом рынке может стать ниже", - рассказал Витренко.

По его словам, украинская сторона ожидает, что после завершения арбитража по второму транзитному контракту заработают соглашения об интерконнекте — объединении сетей с восточноевропейскими соседями.

"Тогда мы и другие участники рынка сможем делать виртуальный реверс, использовать такой инструмент как свопы: получая газ в Украине, менять этот объем на газ, скажем, в Германии. Это открывает совершенно новые возможности на рынке и может привести к тому, что цена на украинском рынке и для других покупателей тоже опустится до уровня "хаб". Но для этого необходимо выиграть и наш транзитный иск", - заявил Витренко.

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Он подчеркивает, что те принципы, которые определил арбитраж, не дадут возможности Газпрому шантажировать Украину в будущем.

Напомним, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: транзит российского газа в ЕС через территорию Украины и купля-продажа Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у "Газпрома" с учетом рыночных условий. Согласно решению суда, цена на российский газ для Украины должна быть пересмотрена с 2014 года.

Кроме того, теперь цена на газ должна привязываться не к мировым ценам на нефть, а к ценам на газовом рынке, которые являются более справедливым ценовым индикатором.

Отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати").

Кроме того, удовлетворено требование "Нафтогаза" и полностью отменен запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт природного газа.

В 2009 году экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр России Владимир Путин подписали газовый контракт, который обязывал Украину ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа каждый год на протяжении 10 лет (2010-2020 годы).

В июне 2014 года были инициированы взаимные иски в Стокгольмский арбитраж со стороны Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и "Газпрома". Украинская сторона потребовала пересмотреть условия данного контракта.