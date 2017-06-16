Мелочь есть? Как подтвердить финансовую состоятельность при пересечении границы

По данным Департамента консульской службы МИДа, за первые двое суток действия безвизового режима по биометрическим паспортам в ЕС въехало около 3 тыс. украинцев. По отзывам первых туристов, воспользовавшихся безвизом, из документов у них требовали только паспорт, а у пересекающих границу на авто дополнительно спрашивали права, техпаспорт на авто и страховку. Вопросы при этом задавали вполне стандартные: о цели и продолжительности поездки, а также наличии достаточной суммы денег.

Именно последний пункт чаще всего вызывает затруднение, так как сумма средств, которые нужно иметь при себе при въезде в Евросоюз нигде чётко не обозначена. "В Шенгенском пограничном кодексе такие требования сформулированы общей фразой, но существуют также и ориентировочные суммы для пересечения внешних границ. Они варьируются в зависимости от страны и составляют от 3,2 до 70 евро в сутки", — поясняет адвокат Оксана Кобзар.

Например, в соседней Польше украинцам, въезжающим с целью туризма или культурного обмена, достаточно иметь при себе всего лишь по 20 злотых (около 140 грн) на каждый день пребывания или не менее 100 злотых (около 700 грн) на всю поездку в общей сложности. Это самые демократичные условия в Евросоюзе. В Чехии, например, чтобы въехать в страну на срок до 30 дней, нужно предъявить по 1100 крон на каждый день (около 1225 грн). Минимальная сумма для Франции — 50 евро (около 1460 грн), для Германии — 45 евро (около 1300 грн). Для въезда в Люксембург, Австрию или Кипр обязательные суммы не устанавливаются — работники таможни сами проводят расчёты исходя из заявленной цели, продолжительности поездки и типа размещения.

Если перед отъездом в ЕС навести справки о минимальной сумме для путешествующих так и не удалось, аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая рекомендует взять с собой средства из расчёта 45–50 евро (1300–1460 грн) на человека в сутки. Таким образом, чтобы погостить в ЕС около недели, паре туристов потребуется не менее 18,2 тыс. грн.

Принимаем всё!

Подтвердить платёжеспособность при пересечении границы можно, предъявив наличные, пластиковые карточки, выписки с банковских счетов или дорожные чеки, которые в последнее время, впрочем, используются все меньше и меньше. Однако "выворачивать карманы" на границе, скорее всего, не придётся. Точно такие же требования к платёжеспособности действовали и до введения безвиза.

Подтвердить платёжеспособность при пересечении границы можно, предъявив наличные, пластиковые карточки, выписки с банковских счетов или дорожные чеки

"В большинстве случаев пограничник попросту ограничится контролем паспорта. Но может устроить и более серьёзную проверку, в зависимости от политического климата и ситуации с беженцами", — утверждает Екатерина Кульчицкая.

Впрочем, на всякий случай нужно приготовиться и к тому, что пограничник попросит предъявить деньги для поездки. В случае наличных проблем, понятно, не возникнет. А вот в случае банковской карты может понадобиться выписка из банка, свежий чек из банкомата с остатком на счету, либо демонстрация остатка на счету при помощи онлайн-банкинга.

Крутимся как можем

Если средств на поездку, исходя из официально рекомендованных сумм не хватает, можно попытаться провернуть небольшую афёру. "Если клиент разместил средства на своем счёте, банк выдаёт ему выписку с информацией о доступном остатке. При этом деньги можно получить в рамках программы кредитования и погасить займ, после оформления справки с доступным остатком", — рассказывает о возможных уловках путешественников директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец. Такая справка может служить подтверждением платёжеспособности на границе.

Однако, как отмечает Степанец, обычно для подтверждения платёжеспособности при пересечении границы путешественнику достаточно просто предъявить пограничнику банковскую карту премиального класса.

Едем в гости

Если расходы на проживание в ЕС берёт на себя организатор конференции, благотворительный фонд, родственники или друзья, путешественнику не обязательно иметь при себе всю необходимую сумму. Однако в этом случае потребуется так называемое спонсорское письмо от принимающей стороны. Так как жёсткие требования относительно оформления спонсорского письма нигде не прописаны, оно составляется в свободной форме с указанием контактов принимающей стороны.

Однако желающим обвести европейских пограничников вокруг пальца не стоит обольщаться кажущейся простотой прохождения контроля с "липовым" спонсорским письмом. Если у пограничника возникнут хоть малейшие сомнения, он может позвонить в принимающую организацию и перепроверить информацию.