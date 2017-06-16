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Главная » Деньги » Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года

Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года

Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года
112.ua

Кабмин утвердил проект Бюджетной резолюции

16.06.17 872
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В течение следующих трех лет гривна будет постепенно обесцениваться, а доллар, соответственно, будет дорожать.

Такие прогнозы заложило правительство в проект Бюджетной резолюции до 2020 года.

На своем заседании в пятницу Кабмин утвердил документ, сообщает "Экономическая правда".

Минфин рассчитал параметры общего фонда госбюджета исходя из того, что обменный курс гривны (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 гривны за доллар, в 2019 году - 30,5 гривны за доллар, в 2020 году - 31 гривны за доллар.

Официальный курс доллара по состоянию на 16 июня составляет 26 гривен.

Напомним, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривны 27,2 грн за доллар. 

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