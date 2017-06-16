Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года

В течение следующих трех лет гривна будет постепенно обесцениваться, а доллар, соответственно, будет дорожать.

Такие прогнозы заложило правительство в проект Бюджетной резолюции до 2020 года.

На своем заседании в пятницу Кабмин утвердил документ, сообщает "Экономическая правда".

Минфин рассчитал параметры общего фонда госбюджета исходя из того, что обменный курс гривны (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 гривны за доллар, в 2019 году - 30,5 гривны за доллар, в 2020 году - 31 гривны за доллар.

Официальный курс доллара по состоянию на 16 июня составляет 26 гривен.

Напомним, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривны 27,2 грн за доллар.