Скупой платит дважды. Как разобраться с коллапсом в газовой сфере

В начале июня вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Минфин планирует выделить в этом году дополнительные 10 млрд грн из бюджета для начисления субсидий для оплаты коммунальных услуг. По факту эта сумма пойдёт на "проедание", а не на повышение энергоэффективности коммунального хозяйства

Чиновники признают: в украинском ЖКХ сложилось критическое положение. Теплокоммунэнерго (ТКЭ) накопили гигантские задолженности перед поставщиками газа за топливо. По экспертным оценкам, общая сумма долга перевалила за 30 млрд грн. Если ТКЭ хотя бы частично не погасят долги за газ, могут возникнуть проблемы с прохождением отопительного сезона. У Нафтогаза, вполне вероятно, не хватит средств, чтобы начать закачку газа на зиму в подземные хранилища.

Законопроект о выделении средств на погашение долгов за газ может появиться в парламентском зале в ближайшее время. "Если долги не погасить, будет невозможно проводить дальнейшие реформы газового рынка — ТКЭ не смогут покупать газ на рыночных условиях. В решении этих проблем многое будет зависеть от позиции Минфина, который и выделяет средства на это", — говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Вместе с тем экстренные погашения долгов не решают проблему их накопления. Единственный способ разобраться с коллапсом в газовой сфере — перейти от практики "проедания" выделенных на субсидии средств к мерам по повышению энергоэффективности и снижению потребления энергоресурсов. Однако политикам это пока невыгодно. "Скоро мы вступаем в предвыборный период, и никто не откажется от этого инструмента, все будут пытаться генерировать "воздушные" долги, соответственно, будут выдаваться субсидии", — говорит руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель.

Эти деньги эксперт называет "мифическими", поскольку поставщики услуг не смогут использовать их для обновления основных фондов. Проблема в том, что выделенные на субсидии средства появляются на счетах поставщиков на основании взаимозачётов между компанией и государством. "Исправить ситуацию могла бы частичная монетизация субсидий, по которой вместо бюджетных взаимозачётов, которые к тому же достаточно трудно назвать прозрачными, предприятия ТКЭ получали денежные средства. Правительство обсуждает модели монетизации уже третий год, но реальных шагов так и не было сделано", — отмечает аналитик DiXi Group Денис Назаренко.

Утепляйся кто может

В проекте Энергетической стратегии Украины до 2035 года, которую шесть месяцев назад представило Минэнерго, прописано, что до 2025-го только на модернизацию распределительных и магистральных сетей Украине понадобится почти 6 млрд евро.

Очень хорошо зарекомендовала себя программа "тёплых" кредитов, на которые государство ежегодно выделяет 400 млн грн

Пока субсидии не могут быть использованы в качестве инвестиции в модернизацию инфраструктуры, её состояние ухудшается. Потребители недополучают до 30% тепла, за которое обязаны платить, из-за потерь на теплотрассах и отсутствия счётчиков тепла. Такая ситуация в большей или меньшей степени характерна для всех регионов страны.

Не лучше ситуация и с состоянием зданий. "В Киевской области 95% зданий бюджетной сферы имеют класс энергоэффективности F, самый низкий. Все обследуемые дома нуждаются в комплексной термомодернизации. Потенциал энергосбережения более 50%", — поясняет глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган.

За счёт термомодернизации жилищного фонда потери энергии можно сократить в разы. "Если повысить эффективность сетей и теплотрасс достаточно трудно, и вообще это дело поставщиков, то уменьшить потребление могут сами граждане. Наибольшим стимулом для этого уже стали повышенные тарифы, и самый сильный эффект мы увидим после введения 100-процентного коммерческого учёта тепло- и водоснабжения", — поясняет Денис Назаренко.

Нельзя сказать, что государство ничего не делает в этом направлении. К примеру, очень хорошо зарекомендовала себя программа "тёплых" кредитов, на которые государство ежегодно выделяет 400 млн грн. По этой программе населению возмещают от 40% до 70% средств, потраченных на энергоэффективные материалы и работы по утеплению домов, под возмещение попадает и установка придомовых теплопунктов.

Кроме того, в Украине работают муниципальные программы и программы от международных доноров, таких как IQ Energy — совместный проект госэнергоэффективности и Европейского банка реконструкции и развития.

Скоро появится ещё один источник финансирования проектов по энергосбережению — фонд энергоэффективности. При его формировании 400 млн грн выделяет государство, а донорские организации — около 4 млрд грн. Отношение к этому механизму у экспертов неоднозначное. Кто-то считает, что такая схема создаёт условия для коррупции, однако Алексей Оржель уверен, что если будет выбран правильный механизм, средства будут распределяться прозрачно. "Донор не станет давать деньги на государственные и целевые программы, не захочет давать их бюджетным органам, которые будут решать, куда им тратить эти деньги. Финансы станут выдавать через свои аккредитованные банки с европейским капиталом. Банки будут внимательно следить, на что пойдут эти деньги. Более действенной схемы пока в стране не было", — поясняет Оржель.

Сознательности не хватает

Однако создание фонда энергоэффективности само по себе панацеей не станет. Вице-премьер Геннадий Зубко отмечает, что помимо закона, который создал фонд энергоэффективности, нужно принять ещё три закона: "О коммерческом учёте коммунальных услуг", "О жилищно-коммунальных организациях" и "Об энергетической эффективности зданий". По словам Зубко, если их примут оперативно, станет возможно вести 100-процентный учёт коммунальных услуг и будут сняты все вопросы взаимоотношений потребителей и поставщиков услуг. "Принятием и внедрением этих законов мы даём старт масштабной энергомодернизации страны. Она будет иметь мультипликативный эффект для развития малого и среднего бизнеса, рынка строительных материалов, энергосервисных компаний", — уверяет чиновник. По его словам, если экстренно не повысить энергоэффективность, в бюджет придётся закладывать на субсидии дополнительные 75 млрд грн. Понятно, что в существующих условиях, чтобы найти эти деньги, Нацбанку придётся включить печатный станок.

До 30% тепла пропадает из-за потерь на теплотрассах

Эксперты соглашаются, что предлагаемые Зубко шаги важны. Единственный вопрос, захотят ли люди утеплять своё жильё, чтобы в результате отказаться от субсидий? "У нас есть разные группы потребителей. Если кто-то возьмёт кредит и заменит окна, а потом за счёт снижения счетов за тепло компенсирует эти средства, это активный потребитель. Если мы говорим о старом неэффективном жилфонде, где проживают не очень активные участники общества, то там отказаться от субсидий нельзя. У тех же бабушек проблемы другого порядка — как лекарства купить, а не проводить энергомодернизацию", — говорит Алексей Оржель.

Впрочем, эту проблему сугубо украинской не назовёшь. В США существует законодательно определённое понятие: "энергетическая бедность". Государство требует от провайдеров ЖКХ-услуг внедрять у "энергетических бедняков" типовые решения по энергоэффективности. "Регулятор заставляет их бесплатно принимать минимальные меры, такие как, к примеру, установка экранов за батареями, но в масштабах страны это огромная эффективность", — резюмирует Оржель.

Гривной наказывать будем

Тем не менее всё изложенное — полумеры. Как показывает мировой опыт, люди станут повышать энергоэффективность жилья лишь в том случае, если будут понимать финансовую выгоду бережного отношения к энергоресурсам. Чтобы добиться этого, нужно сокращать субсидирование. Сегодня на субсидии могут претендовать более 70% украинцев, что создаёт предпосылки для того, чтобы платёжеспособные украинцы также избегали уплаты полных сумм за коммунальные услуги, считает руководитель Агентства развития Днепра Владимир Панченко. "Обычно сразу сообщается, как долго будет продолжаться субсидирование, когда и как из него выходят. Например, в случае повышения доходов или улучшения конъюнктуры рынка", — говорит он.

Панченко предлагает взглянуть на пример Франции, где развита система авансовых платежей, когда государство индивидуально рассчитывает лимит, который каждый домовладелец должен ежегодно оплачивать за услуги ЖКХ. Если потребителю удастся сэкономить и не исчерпать лимит, государство возвращает переплаченные им средства. Таким образом, государство стимулирует население к энергосбережению и экономии потребления ресурсов. Нечто подобное можно внедрить и у нас, но для этого нужна политическая воля элит, сопряжённая с отсутствием популизма.