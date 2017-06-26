СМИ: Глава правления Приватбанка Шлапак подал в отставку

Председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку. Об этом сообщают Українські Новини со cсылкой на источник в банке.

"Есть заявление об отставке", - сообщил он.

При этом в банке уточнили, что решение по данному вопросу еще не принято.

В пресс-службе банка уточнили, что Шлапак выполнил в полной мере поставленные ему задачи по стабилизации ситуации в финучреждении и в ближайшее время планирует завершить каденцию на данном посту.

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Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом банка в конце июля.

Напомним, Александр Шлапак возглавив правление национализированного Приватбанка в декабре 2016 года.