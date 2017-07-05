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Главная » Деньги » Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой
Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой
Фото: Ярослав Дебелый

Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой

Фокус выяснил, как искушение за пару минут получить кредит "до зарплаты" может обернуться финансовой кабалой

Елена Романюк - 05.07.17 74
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Распространённое мнение о том, что украинцы опасаются брать взаймы в кредитных союзах, а тем более в ломбардах, — не более чем стереотип. За последние несколько лет сектор небанковского кредитования в Украине существенно вырос.

Так, с 2015-го по 2017 год число банков сократилось на 39%, до 99 учреждений, а сеть их филиалов уменьшилась на 32%, до 10,3 тыс. отделений. При этом, как следует из проведённого в июне исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора", количество небанковских финучреждений за этот же период увеличилось на 8%, до 1,7 тыс. компаний, а их филиальная сеть возросла на 46%, до 15,1 тыс. филиалов.

Объёмы выданных небанковскими учреждениями займов также впечатляют. По данным ассоциации "Объединение финансовых учреждений", в 2016 году небанковские учреждения в целом предоставили кредитов на сумму более 44 млрд грн. Это почти на 19 млрд грн больше, чем в 2014-м. Тогда как банки, у которых капитала намного больше, в прошлом году выдали потребительские кредиты на сумму 77 млрд грн.

Однако, как показало исследование USAID, физлица и малый бизнес относятся к небанковским кредитам с недоверием. Многие из опрошенных считают, что их персональные данные кредитные учреждения могут использовать не по назначению. Также люди боятся высоких штрафов и преследований коллекторов в случае невозвращения кредита. Тем не менее, как уже говорилось, многих украинцев подобные опасения не останавливают.

Дам всем

Главный плюс кредитования в небанковских учреждениях — лёгкость получения займа. Зачастую они готовы выдать небольшие суммы людям с плохой кредитной историей, которым банки в кредите отказали. При этом финансовые компании и кредитные союзы во многих случаях вообще не требуют справки о доходах, а одобрение займа занимает считаные минуты.

Купившийся на простоту получения кредита заёмщик зачастую попадает в кредитную кабалу

Обратная сторона медали — высокие ставки. По словам члена Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, средняя процентная ставка в банках сейчас составляет 30% годовых, в то время как в небанковских учреждениях она может превышать и 700% годовых. "В договорах небанковских финансовых учреждений три цифры в процентах по кредитам не предел. А овердрафты можно взять и под 1000%. Но некоторых людей это устраивает", — говорит Шапран.

Ещё один минус небанковских учреждений — короткие сроки кредитования, обычно до года, и небольшие суммы займов.

Конечно же, не стоит считать, что обращение в ломбард или кредитный союз за займом это "падение на дно". Однако нужно понимать, что небанковский кредит оправдан лишь при займе незначительной суммы на очень короткий срок. В этом случае переплата по процентной ставке по сравнению с банковским кредитом в абсолютных цифрах не выливается в астрономические величины, а время, потраченное на сбор документов для получения кредита в банке, стоит дороже, чем плата за услуги небанковского учреждения.

Полное бесправие

В ближайшее время популярность небанковских кредитов среди украинцев может вырасти. 10 июня этого года вступил в силу Закон "О потребительском кредитовании". Он существенно ограничивает возможности злоупотреблений финучреждений и защищает права кредиторов. В частности, закон предписывает перед выдачей займа показывать потенциальному клиенту так называемый паспорт кредита — таблицу, в которой указаны все комиссии и конечная стоимость кредита для заёмщика. Вместе с тем с целью сокращения портфеля проблемных кредитов у финучреждений закон в обязательном порядке требует проводить проверку платёжеспособности заёмщика. То есть пресловутые "для кредита нужен только паспорт и код" теперь исключены. Теоретически эти правила действуют как для банков, так и для небанковских учреждений.

Однако кредиты, выданные на срок до одного месяца либо не превышающие размеров минимальной зарплаты, а также займы, выданные ломбардами, не подпадают под жёсткие правила нового закона. При выдаче таких займов анализ кредитоспособности заёмщика проводить необязательно, как можно и не раскрывать реальные процентные ставки по займу. "Если банки будут строго соблюдать положения закона, у небанковских учреждений останется возможность завлекать граждан рекламой", — отмечает юрист практики банковского и финансового права юридической фирмы N&D Екатерина Бредуляк.

Помимо всего прочего, неплатёжеспособные заёмщики могут набрать большую сумму кредитов, дробя её на несколько небольших займов. И в этом им могут помочь опять-таки небанковские финансовые учреждения. "Люди всё равно их берут (краткосрочные кредиты под высокие проценты), поскольку такие кредиты легкодоступны. Для их получения нужен только паспорт и код. Именно эта прослойка заёмщиков останется незащищённой, поскольку не получит полной информации о кредите", — рассказывает член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Одним словом, купившийся на простоту получения кредита заёмщик зачастую не может рассчитать свои силы и средства на погашение кредита и попадает в кредитную кабалу.

Чтобы избежать подобных махинаций, Нацкомфинуслуг, по словам Александра Залетова, намерена настаивать на внесении изменений в Закон "О потребительском кредитовании", которые уберут ограничения по сумме и срокам кредитов, подпадающих под действие закона. После этого небанковские учреждения и банки будут уравнены в правах, а клиенты и тех и других защищены законом. Однако пока это лишь мечты.

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