В мае в Украине выросла средняя зарплата

В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части зоны антитеррористической операции) средняя заработная плата в мае 2017 года составила 6 тыс. 840 грн, что на 2,7% больше, чем в апреле 2017-го Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом в апреле средняя зарплата украинцев составляла 6 тыс. 659 грн. Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 181 гривну. По сравнению с маем 2016 года средняя зарплата выросла на 37,2%.

Реальная заработная плата в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017-го увеличилась на 1,4%, относительно мая 2016-го - выросла на 20,4%.

Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли – в среднем 29 тыс. 428 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты – 12 тыс. 528 грн.

Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 11 тыс. 440 грн. У технарей и ученых – 9 тыс. 655 грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 5 тыс. 867 грн, в промышленности – 7 тыс. 289 грн.

Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров – 3 тыс. 764 грн.

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По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве – 10 тыс. 558 грн, на втором месте Донецкая область – 7 тыс. 742 грн. Самая низкая средняя зарплата в Черновицкой и Тернопольской областях – 5 тыс. 284 грн и 5 тыс. 349 грн соответственно.