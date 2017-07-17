Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков

Пока украинская нацвалюта продолжает укрепляться, с осени финансисты ожидают возобновление девальвации. Фокус выяснил, что окажет давление на гривну, как может меняться её курс в ближайшие три года и в какой валюте лучше размещать депозит с учётом тенденций валютного рынка

По сравнению с пиковыми показателями начала 2017 года гривна уже укрепилась более чем на 6%. Во второй декаде июля официальный курс пересек отметку в 26 UAH/USD и по состоянию на 13 июля составил 25,91UAH/USD. В подобном сезонном укреплении украинской нацвалюты нет ничего удивительного. Похожую динамику гривна показывала и год назад. Как отмечает главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан, несмотря на разрыв экономических связей с Донбассом, в первой половине года приток валюты в Украину оставался сильным и спровоцировал укрепление гривны. По словам собеседницы Фокуса, этому поспособствовали высокие цены на сталь и руду, активный экспорт зерновых, а также значительные объёмы продажи наличной валюты.

Примечательно, что на валютный рынок не повлияло недавнее известие о возможной отсрочке очередного транша МВФ в $1,9 млрд до конца 2017 года, о чём стало известно в начале июля. Настроения участников валютного рынка от подобных известий, как правило, ухудшаются, и украинская нацвалюта начинает проседать. Однако летом 2017 года ничего подобного не произошло, и гривна продолжила укрепляться.

Как объяснил Фокусу член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в периоды высокой деловой активности с сентября по декабрь и с февраля по апрель, когда спрос на валютном рынке превышает предложение, динамику курса определяет возможность валютных резервов Нацбанка покрывать дефицит валюты. В такие периоды задержка в предоставлении транша МВФ ослабляет способность НБУ удерживать курс и давление на гривну усиливается.

Сейчас наблюдается кардинально противоположная ситуация. "В период замедления деловой активности, когда Нацбанк выступает покупателем валюты на межбанке в связи с превышением её предложения над спросом, перенос транша МВФ никак не повлиял на рынок", — заключает Пендзин. По его словам, НБУ забирает с рынка валюту, чтобы не допустить дальнейшего укрепления курса и обеспечить заложенный в бюджет контрольный среднегодовой уровень. С другой стороны, регулятор использует конъюнктуру для накопления международных резервов, чтобы потом, в периоды роста спроса на валюту, получить больше пространства для манёвра.

Курс на девальвацию

В июне Минфин опубликовал бюджетную резолюцию на три года, где, кроме прочего, были обнародованы правительственные ожидания относительно среднегодового курса гривны к доллару США. На 2017 год в этом документе определён курс 27,8 UAH/USD, на 2018-й — 29,3 UAH/USD, 2019-й — 30,5 UAH/USD, 2020-й — 31,0 UAH/USD. Выходит, что в трёхлетней перспективе Кабмин ожидает продолжение плавной девальвации нацвалюты.

Бюджетная резолюция предполагает ослабление гривны во второй половине 2017 года на 10-15%

Особенно интересным выглядит показатель 2017 года. Ведь когда гривна укрепилась ниже отметки в 26 UAH/USD, условием реализации такого прогноза должна стать заметная девальвация во втором полугодии. "Если взять за основу средний курс продажи межбанка с начала года и нахождение курса в ближайшие 1-1,5 месяца на отметке26-26,5 UAH/USD, выход на правительственный прогноз будет возможен при достижении уровня 29-29,5 UAH/USD уже во второй половине августа и до конца года", — говорит старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин. По оценкам члена Экономического дискуссионного клуба Игоря Гарбарука, для того чтобы среднегодовой курс гривны соответствовал указанному в бюджетной резолюции уровню, к концу текущего года гривна и вовсе должна просесть до 30 UAH/USD. Выходит, что бюджетная резолюция предполагает ослабление гривны во второй половине 2017 года на 10-15%.

"Прогноз курса со стороны правительства можно воспринимать как запланированный негативный фактор, который окажет непосредственное влияние на итоговые годовые показатели экономики. Если её начнет лихорадить — у чиновников будет отговорка, что все происходит в рамках плановой ситуации и они об этом предупреждали", — отмечает Игорь Гарбарук.

Однако по факту среднегодовой курс гривны может отличаться от обозначенного в бюджетной резолюции уровня. По мнению старшего аналитика инвесткомпании Adamant Capital Константина Фастовца, среднегодовой курс 27,8 UAH/USD на 2017 год выглядит завышенным, поскольку такая девальвация не позволит НБУ достичь инфляционных целей на 2017 год. Собеседник Фокуса прогнозирует среднегодовой курс на 2017-й на уровне 27 UAH/USD и считает, что неполучение или задержка транша МВФ не повлияют напрямую на ситуацию на валютном рынке.

Прогнозы бюджетной резолюции Минфина относительно среднегодового курса гривны в 2017–2020 годы в целом опрошенные Фокусом эксперты оценивают по-разному. "Предложенный сценарий мы рассматриваем как умеренно оптимистичный, так как при стечении позитивных факторов подобные курсовые ориентиры можно удержать", — говорит Андрей Шевчишин. Среди таких благоприятных обстоятельств собеседник Фокуса называет продолжение реформ и сотрудничества с МВФ, реализацию заявленных и согласованных с МВФ земельной и пенсионной реформ, выход на международные рынки капитала для рефинансирования долговой нагрузки в 2019–2022 годы. Кроме этого, по мнению Шевчишина, для реализации такого сценария экономика Украины должна восстанавливаться в темпе свыше 3% в год и не испытывать внешних ценовых шоков.

С другой стороны, Константин Фастовец считает видение курсовой ситуации, изложенное в бюджетной резолюции Минфина, несколько пессимистичным: "Прогноз Минфина на 2018 год также означает пересмотр инфляционных целей НБУ в сторону повышения, так как при девальвации в 5% будет невозможно удержать инфляцию в рамках 6% с учётом допустимого отклонения в 2% в обе стороны. Прогнозы на 2019–2020 годы также выглядят несколько завышенными".

Радоваться укреплению нацвалюты осталось недолго

По мнению Константина Фастовца, негативный сценарий для гривны может реализоваться при резком снижении мировых цен на сырьё или из-за обострения ситуации на востоке Украины. В такой ситуации НБУ будет балансировать валютный рынок, проводя интервенции на межбанке. В то же время в случае положительного сценария он не исключает небольшую ревальвацию. Тогда излишек валюты на рынке НБУ сразу же будет скупать для пополнения резервов.

Когда ждать перелом

Радоваться укреплению нацвалюты осталось недолго. По прогнозу главного экономиста Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексея Блинова, смена динамики курса на девальвационную, вероятно, произойдёт уже в августе, и согласно базовому сценарию к концу 2017 года курс гривны к доллару США ослабнет на 10% от нынешнего уровня. В инвесткомпании Dragon Capital к концу 2017-го ожидают ослабление гривны до уровня 28–29 UAH/USD. В Forex Club базовый прогноз на конец года — 29 UAH/USD, негативный — 31 UAH/USD, оптимистичный — 27–27,5 UAH/USD.

По мнению руководителя департамента по работе с долговыми инструментами на локальном рынке инвесткомпании Concorde Capital Юрия Товстенко, обстоятельством, которое приведёт к преломлению тренда, станет увеличение негативного сальдо торгового баланса из-за сезонного роста импорта, в частности энергетического. Кроме этого, собеседник Фокуса указывает на традиционное во втором полугодии увеличение затрат бюджета, что также будет давить на курс гривны. "Снижаются мировые цены на сталь и руду, слабеет в летние месяцы экспорт зерна, объёмы продажи наличной валюты осенью также уменьшаются. Кроме того, оттоку валюты из страны способствует начало действия безвизового режима с ЕС", — перечисляет факторы давления на гривну Елена Белан.

В более отдалённой перспективе курс гривны будет напрямую зависеть от ситуации на мировых сырьевых рынках. Игорь Гарбарук отмечает, что в структуре экспортного товарооборота Украины доля чёрных и цветных металлов составляет 24,1%, доля продуктов питания и сырья для их изготовления — 45,4%, а промышленных товаров — всего 1,4%. Если цены на сырьевых рынках будут стабильными, можно рассчитывать на значительные поступления валюты в страну и, соответственно, благоприятную конъюнктуру для гривны. С другой стороны, падение цен на сырьё приведёт к сокращению экспортной выручки, что окажет давление на гривну.

Чтобы избавить курс национальной валюты от такой зависимости от мировых сырьевых рынков, Украине в долгосрочной перспективе нужно делать ставку на развитие экспорта услуг, малого трансграничного предпринимательства, производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью и т. п. А для этого необходимы экономические свободы и благоприятный бизнес-климат. Ведь нынешней ситуации высокотехнологичный экспортно-ориентированный бизнес зачастую предпочитает выезжать из Украины целыми офисами.

Личный интерес

У тех, кто опасается пессимистичных сценариев по гривне, сейчас неплохое время для покупки валюты

Как бы ни развивались тенденции на мировых рынках, большинству украинских граждан важны лишь сугубо прикладные вопросы о сохранении сбережений. В связи с этим Фокус попросил экспертов с учётом изложенных выше факторов дать практические советы о покупке валюты и размещении депозитов.

Выбор конкретной стратегии в первую очередь зависит от срока, на который предполагается вложить свободные средства, уровня ставок по депозитам в разных валютах, а также прогнозов относительно динамики курсов валют и инфляции. Игорь Гарбарук, учитывая нестабильность ситуации в ЕС в связи с Брекситом, в качестве основной валюты для размещения краткосрочных депозитов (до 6 месяцев) рекомендует гривну, а для длительного размещения на год и более — доллары США.

По мнению Константина Фастовца, выбор валюты депозита зависит от отношения вкладчика к риску. "Если человек готов немного рискнуть, то можно открыть депозит в гривне, ведь НБУ, скорее всего, будет таргетировать инфляцию и не допустит резкой девальвации. Если вкладчик категорически не приемлет риск, лучшим решением будет валютный депозит" — говорит он.

"В надёжных банках ставки по депозитам в гривне сейчас составляют максимум 15–16% годовых, долларовые ставки – около 5% годовых. Чтобы валютный депозит стал более выгодным, гривна за полгода должна девальвировать более чем на 5%, на годовом отрезке — более чем на 10%", — продолжает Юрий Товстенко из Concorde Capital. По его оценкам девальвация на 5% означает курс 27,3 UAH/USD, 10% девальвации соответствует 28,6 UAH/USD.

Таким образом, доходность долларового и гривневого депозита будет примерно сопоставима на отрезке в полгода при курсе 27,3 UAH/USD, для годового периода — 28,6 UAH/USD. Если полагаться на более пессимистические прогнозы относительно динамики курса гривны, включая бюджетную резолюцию Минфина, депозит как на полгода, так и на год лучше открывать в долларах. В любом случае, как считает Товстенко, у тех, кто опасается пессимистичных сценариев по гривне, сейчас неплохое время для покупки валюты.