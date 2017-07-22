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Инфографика Лучшие из худших. Насколько Украина привлекательна для иностранцев
В рейтинге туристической конкурентоспособности Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Украина заняла 88-е место. Не самый худший результат
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