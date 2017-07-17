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Главная » Деньги » Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов
Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов
Фото: Kvedomosti.com

Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов

Дефицит внешней торговли товарами растет

17.07.17 868
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Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-май 2017 года составил 1,7 млрд долл., что в 1,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 745 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Экспорт товаров из Украины за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 25,9%, импорт – на 28,6%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (за январь-апрель 2016 года – 0,95), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 25,2% – до 6,755 млрд грн. Импорт товаров из стран ЕС вырос на 21,3% – до 7,812 млрд долл. и составил 42,1% в общем объеме импорта.

Экспорт товаров в Россию вырос на 33,2% – до 1,596 млрд долл. (9,3% общего объема), импорт товаров из РФ вырос на 44,8% – до 2,473 млрд долл. (13,3% в общем объеме).

Напомним, дефицит внешней торговли товарами в Украине в 2016 году составил 2,886 млрд долл. против 610,7 млн долл. профицита за 2015 год.

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