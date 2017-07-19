Что с них взять. Сможет ли государство взыскать задолженность с бывших собственников ПриватБанка

Последствия "выбивания долгов" из бывших акционеров ПриватБанка могут оказаться для страны весьма плачевными, в то время как экс-владельцы большинства прогоревших финучреждений страны продолжают уклоняться от погашения долгов

В начале июля НБУ сообщил о старте процедуры взыскания долгов с бывших акционеров ПриватБанка, ссылаясь на то, что срок добровольной реструктуризации их кредитов истёк. На запрос Фокуса в Нацбанке ответили предельно лаконично, практически не отклоняясь от формулировки ранее обнародованного пресс-релиза. Регулятор подчеркнул, что конкретные способы взыскания долгов с бывших владельцев ПриватБанка пока не могут быть разглашены. "Речь может идти обо всех активах бывших акционеров, поскольку, например, под выдачу рефинансирования у Нацбанка есть личные гарантии Игоря Коломойского", — сказали в НБУ.

Теоретически, взыскать с экс-собственников ПриватБанка могут как кредиты рефинансирования НБУ, так и задолженность, которую в Нацбанке классифицировали как кредиты связанных лиц. Согласно информации, озвученной экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой в мае 2017 года, задолженность по рефинансированию ПриватБанка на тот момент составляла 13,8 млрд грн. В одном из интервью Гонтарева подчеркнула, что Нацбанк не хочет гасить это рефинансирование, так как в этом случае будут утрачены залоги — реальные активы, принадлежащие Коломойскому, и его персональные гарантии.

Журавль в небе

Наиболее значимые активы, которые принадлежат входящим в группу "Приват" бывшим акционерам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову (второе и третье места в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины" с состоянием по $1,2 млрд у каждого), — около 42% акций нефтегазодобывающей компании "Укрнафта"; крупнейшая авиакомпания Украины МАУ; "Укртатнафта", которая контролирует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и значительную часть АЗС страны; Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи; ферросплавный бизнес и медиахолдинг "1+1 медиа".

Образно говоря, государство не желает довольствоваться "синицей в руке" в виде возвращённых кредитов рефинансирования и засматривается на "журавля в небе". Как сообщил недавно Александр Шлапак, задолженность по кредитам связанных с группой "Приват" компаний оценивают в 190 млрд грн, не считая 8,4 млрд грн обесцененных процентов, которые также подлежат взысканию. То есть теоретически речь может идти о сумме около 200 млрд грн, которая заметно превышает стоимость активов группы "Приват", по оценке Фокуса. По крайней мере государство уж точно попытается вернуть 117 млрд грн, влитые в банк в процессе национализации.

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В НБУ объёмы взыскания не уточнили и сослались на то, что возврат средств прежде всего находится в компетенции национализированного ПриватБанка и будет проходить аналогично обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов. По словам управляющего партнёра АО Suprema Lex Виктора Мороза, это означает начало ряда судебных процессов, в рамках которых бывшим акционерам ПриватБанка предъявят претензии по долгам финучреждения, в частности по инсайдерским кредитам.

В успехе подобных начинаний сомневаются практически все опрошенные Фокусом эксперты. "Единственное, что реально, — отобрать активы, которые бывшие акционеры дали в залог Нацбанку под кредиты рефинансирования", — говорит руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. В частности, это несколько самолётов Boeing 737 и треть курорта "Буковель".

Однако, по мнению Паращия, даже с залогами под рефинанс всё непросто, ведь по закону при невыполнении банком обязательств по рефинансированию НБУ сначала должен снять деньги с корсчетов финучреждения, которое уже находится в государственной собственности, и лишь потом переходить к залогам.

Аналитик инвесткомпании Adamant Capital Инна Звягинцева не исключает, что НБУ и правоохранители постараются арестовать напрямую записанное на экс-акционеров ПриватБанка имущество. Однако учитывая распространённую среди украинских бизнесменов практику оформлять большую часть активов на номинальных бенефициаров, вряд ли за счёт этого удастся получить ощутимую сумму. Старший партнёр адвокатской компании "Кравец и Партнёры" Ростислав Кравец считает, что у бывших акционеров и вовсе не заберут ничего, либо объём активов, на который удастся обратить взыскание и получить реальные средства, окажется крайне незначительным. По его мнению, вероятнее всего, НБУ будет создавать лишь видимость попыток взыскания средств.

"Опыт работы с задолженностью проблемных банков, обязательства которых перед вкладчиками вынужден исполнять Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), свидетельствует, что в арсенале у НБУ и его структур нет эффективных инструментов для взыскания имущества с лиц, которые стали выгодополучателями при выведении банковских активов", — продолжает член Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников.

По его мнению, о негативном сценарии развития событий косвенно свидетельствует и решение Минфина о дополнительной капитализации ПриватБанка на сумму более 30 млрд грн — если бы ситуация со взысканием имела положительные перспективы, то новое привлечение таких значительных сумм вряд ли понадобилось бы.

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Спорным вопросом, по всей видимости, станет и сумма связанных с экс-акционерами ПриватБанка кредитов, которую государство оценивает в 190 млрд грн, в то время как бывшие собственники признают лишь 9 млрд грн. Учитывая, что большая часть связанных кредитов может быть спрятана за номинальными владельцами в офшорных юрисдикциях, государству будет затруднительно отстоять своё видение дела в судах. По словам Виктора Мороза, для получения соответствующих доказательств требуется качественная работа аудиторов, которые смогут проследить цепочку собственности корпоративных прав и установить, кем, когда и на каких основаниях привлекались номинальные собственники и директора. Однако юрист предупреждает, что украинские суды далеко не всегда принимают во внимание подобные заключения, в особенности подготовленные иностранными аудиторами.

Чего вы хотите?

Наблюдая перипетии взыскания долгов с экс-владельцев ПриватБанка, нельзя исключать, что истинная причина публичного скандала — не желание вернуть потраченные на восстановление платёжеспособности ПриватБанка средства, а стремление оказать политическое давление на Коломойского и депутатов партии "УКРОП", одним из основателей которой он является.

Опрошенные эксперты также не исключают, что процесс взыскания с экс-собственников ПриватБанка получил более широкий резонанс именно из-за политической составляющей конфликта. От того, как днепровский олигарх будет использовать свои политические и медийные ресурсы, зависит распределение электоральных симпатий на следующих выборах. Возможно, в этом контексте власть пытается использовать долги ПриватБанка как один из аргументов "принуждения к миру". То есть за отказ от поддержки альтернативных президентской партии политических проектов и лояльность к властям подконтрольных Коломойскому медиа о взыскании долгов могут и позабыть.

При этом последствия "выбивания долгов" из бывших акционеров ПриватБанка могут оказаться для страны весьма плачевными. Так, Александр Паращий предупреждает, что в случае падения доверия к банку из-за резонанса вокруг взыскания задолженности из финучреждения может уйти много денег, а это "раскачает" валютный рынок. Правда, самому ПриватБанку ничего не угрожает благодаря "подушке безопасности" в виде сотен миллиардов гривен государственных вливаний.

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Нехорошая компания

Пока государство показательно уделяет повышенное внимание конфликту с экс-акционерами ПриватБанка, о бывших собственниках около 90 банков, прогоревших после 2013 года, сегодня мало кто вспоминает публично. А ведь многие из них по-прежнему не возвращают государству миллиардные суммы, в то время как ФГВФЛ по состоянию на 1 июня 2017-го уже выплатил пострадавшим вкладчикам банков-банкротов свыше 87 млрд грн.

В числе наибольших должников по кредитам рефинансирования в Нацбанке называют экс-владельца банка "Надра" Дмитрия Фирташа (долг 9,8 млрд грн), Олега Бахматюка, который должен 7,2 млрд грн по кредитам банка "Финансовая инициатива" и 3 млрд грн за рефинанс VAB-банка, бывшего бенефициара "Дельта-банка" Николая Лагуна (8 млрд грн) и экс-акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго (6,3 млрд грн).

В судах рассматриваются иски Нацбанка к Бахматюку, Лагуну и Жеваго о взыскании задолженности по договорам поручительства и залога по кредитам рефинансирования, которые некогда подконтрольные им банки получали от НБУ. "Ответчики нередко используют процессуальные казусы, чтобы затягивать время рассмотрения дел в суде", — говорят в Нацбанке. Несовершенство украинской судебной системы играет на руку экс-банкирам — в отличие от НБУ, который действует в правовом русле, они часто применяют коррупционные механизмы. Вместе с тем регулятор заявляет о ряде положительных судебных решений, которые уже переданы государственной исполнительной службе. В качестве примера НБУ приводит дело банка "Камбио", с бывших владельцев которого исполнители уже взыскивают долги.

Всё то же самое

Кроме рефинансирования НБУ, на вышеназванных бизнесменах продолжают "висеть" кредиты связанных с ними компаний. Погашать их необходимо ФГВФЛ. Как не раз подчёркивал его глава Константин Ворушилин, не возвращают кредиты фонду около 95% заёмщиков, многие из которых продолжают вести роскошный образ жизни. В числе крупнейших должников фонда всё те же лица. В одном из интервью глава ФГВФЛ сообщил, что по состоянию на начало 2017 года больше всего фонду задолжали Дельта-Банк Николая Лагуна (16 млрд грн), "Финансы и Кредит" Константина Жеваго (более 10 млрд грн) и VAB-банк Олега Бахматюка (более 7 млрд грн).

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Доля кредитов связанных лиц, из-за которых у регулятора возникли главные претензии к акционерам ПриватБанка, у многих подопечных ФГВФЛ также зашкаливает. Возьмём свежий пример Платинум Банка, который связывают с Борисом Кауфманом и Григорием Гуртовым. Как утверждают в ФГВФЛ, почти 96% общего кредитного портфеля юрлиц на сумму около 2,7 млрд грн были предоставлены связанным с банком структурам. Вместе с тем оценочная стоимость этих кредитов составляет только 110 млн грн, или 4,1% балансовой стоимости. Разницу в цифрах в ФГВФЛ объясняют тем, что обеспечением по 14 кредитам на сумму почти 1,9 млрд грн стало имущество, "созданное" путём подделки и фальсификации документов. По данным ФГВФЛ, 96% кредитного портфеля юрлиц Платинум Банка уже не обслуживается.

О проведении расследований и возбуждении дел относительно бывших собственников Платинум Банка пока неизвестно. Возможно, это лишь дело времени. Но, как показывают разбирательства с другими экс-владельцами банков, ситуация вполне может зайти в тупик, если фигуранту дела удастся заполучить поддержку и покровительство в верхах. Вернёмся к крупнейшему латифундисту Украины Олегу Бахматюку, совокупный долг которого перед государством Валерия Гонтарева оценила в 38 млрд грн. Как утверждала экс-глава НБУ в декабре 2016 года, после признания банков Бахматюка неплатёжеспособными бизнесмен так ничего и не заплатил по инсайдерским кредитам. Вместо этого он попросил защиты от неумолимой Гонтаревой у президента и премьер-министра. Глас вопиющего был услышан. Первые лица государства не раз публично вступались за бизнесмена, подчёркивая необходимость защиты подконтрольного ему крупнейшего агрохолдинга UkrLandFarming от чьего бы то ни было давления. В судебных разбирательствах с латифундистом украинская Фемида оказалась весьма переменчива. Осенью 2016 года НБУ добился ареста имущества бизнесмена, который выступал поручителем по кредитам своих банков. Однако впоследствии это решение суда было успешно оспорено.

Учитывая масштаб проблемы, который измеряется сотнями миллиардов гривен непогашенных долгов, хотелось бы верить, что госменеджеры, следователи и судьи, словно рыцари без страха и упрека, будут беспристрастно сражаться за взыскание долгов со всех без исключения собственников проблемных банков, дабы не перекладывать груз этих обязательств на плечи налогоплательщиков. Однако принимая во внимание уровень коррупции в стране и нерешённые проблемы в судебной системе, велик риск, что старые долги бывших акционеров финучреждений станут оружием, которое будут избирательно задействовать в интересах первых лиц государства.