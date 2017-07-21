В Украине дорожает газ

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2017 года увеличит на 2,8-2,9% цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства по сравнению с ценами на июль.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые начнут действовать с 1 августа 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. По сравнению с ценами на июль этого года, в августе 2017 года цены будут увеличены на 2,8-2,9%", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

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Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности не видит оснований повышать цены на газ для населения в следующий отопительный сезон.