Французская компания получит лицензию на торговлю газом в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует выдать дочерней компании французской ENGIE лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины.

Об этом сообщает OilNews.

Этот вопрос будет рассмотрен на заседании НКРЭКУ 1 августа.

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Напомним, согласно законодательству, с 1 июля Укртрансгаз не принимает заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензию НКРЭКУ. На 14 июля такие лицензии имели 276 компаний.

ENGIE одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 году оборот компании составил €66,6 млрд.

ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" учреждена в Киеве в августе 2016 г. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% - АО "Сопранор" (обе – Франция). Руководителем является Ольга Жуковская.