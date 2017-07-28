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Главная » Деньги » Цены на нефть могут остаться низкими навсегда, – Bloomberg

Цены на нефть могут остаться низкими навсегда, – Bloomberg

Цены на нефть могут остаться низкими навсегда, – Bloomberg
Фото из открытых источников

Даже главы нефтяных компаний считают, что будущее за электричеством

28.07.17 229
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Цены на нефть могут остаться низкими навсегда. Об этом пишет Лиза Фляйшер в статье "Цены на нефть могут остаться низкими "навсегда", опубликованной на сайте Bloomberg, передает УНИАН.

1) Даже главы нефтяных компаний считают, что будущее за электричеством

Представьте себе главу автоконцерна из Детройта за рулем японского автомобиля. Примерно так это выглядело, когда главный исполнительный директор одной из крупнейших нефтяных компаний мира заявил в интервью Bloomberg TV, что его следующий автомобиль будет электрическим. Бен Ван Берден, глава Royal Dutch Shell, в сентябре сядет за руль электрического Mercedes-Benz S500e, и откажется от дизельного двигателя. Это отражает множество изменений, которые Shell и ее конкуренты внесли в ответ на резкие изменения на рынках в последние несколько лет. Нефть процветала, достигнув отметки в 150 долларов за баррель, а затем в течение двух лет резко упала до 30 долларов и теперь колеблется на уровне примерно 50 долларов. "Мы готовимся к 40 долларам, следуя направлению развития", - сказал Ван Берден. Shell основывается на предположении, что цены на нефть будут низкими всегда.

2) В мире новый самый богатый человек

Джефф Безос. Все началось в гараже, с мечты о продаже книг в Интернете. Сегодня это кажется очевидным. Акции Amazon выросли на этой неделе, и позволили 53-летнему генеральному директору отобрать титул у предыдущего обладателя, соучредителя Microsoft, 61-летнего Билла Гейтса. Bloomberg Billionaires Index днем 27 июля 2017 года поставил Безоса на первое место с чистой стоимостью активов 90,9 миллиардов долларов, что на 200 миллионов долларов больше, чем у Билла Гейтса. Но затем акции Amazon упали, и Безос вернул корону. Возможно, временно?

3) Реальные последствия неправильных действий банкиров

Ладно, их немного. Но вот одно из них: Deutsche Bank заставляет 11 нынешних и бывших членов исполнительного совета потерять почти 38,4 миллиона евро (45 миллионов долларов) в виде бонусов. Банк был оштрафован на миллиарды за ненадлежащее поведение во время их пребывания в должности. Взамен банк согласился не подавать на них в суд, сообщили Стивен Аронс и Эмберин Чудхари. Но они по-прежнему сохранят 31,4 млн. евро своей впечатляющей добычи.

4) Неделя сокращений

Всем нам нужно двигаться дальше. Лондонские банковские регуляторы говорят, что они, наконец, собираются отказаться от базовой процентной ставки Libor, которая используется в мире в качестве отправной точки для процентных ставок по кредитам, например по ипотечным залогам. Предполагалось, что ставка будет отражать процентные ставки, которые банки взимают друг с друга, но трейдеры создали множество проблем, манипулируя ставками ради получения прибыли. Также в Лондоне правительство решило, что оно сыто по горло тяжелым городским воздухом, и собирается запретить продажу газовых и дизельных автомобилей в 2040 году. Но это произойдет только через 20 лет. К тому времени, они могут устареть сами по себе.

5) NASA может сократить время вашего полета наполовину

Да, вашего. Космическое агентство приглашает к участию в торгах для строительства самолета, который не будет производить этот неприятный звуковой шум, сопровождающий рейсы со скоростью больше 660 миль в час, скорость, при которой многие самолеты превышают звуковой барьер. Федеральное управление гражданской авиации запретило сверхзвуковые полеты над сушей в 1973 году. NASA может тестировать самолеты примерно в 2022 году, но необходимо, чтобы Конгресс сначала отменил этот запрет.

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