Конституция Украины гарантирует всем гражданам возможность бесплатно получить участок земли для сельского хозяйства. Однако чтобы это право реализовать, нужно потратить много времени и сил

Фокус совместно с офисом бизнес-омбудсмена в Украине продолжает спецпроект "БИЗНЕС ПРОТИВ СИСТЕМЫ". Это истории реальных предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией и произволом в украинских госорганах. Истории бизнесменов, не побоявшихся бросить вызов системе и отстаивать свои права

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В 2004 году 12 человек из села Терезино Киевской области решили взять в аренду земельный участок в 30 га для совместного ведения сельского хозяйства. Они организовали фермерское хозяйство "Гермес" и начали выращивать зерно. В 2010-м главой кооператива стал фермер Николай Долид, которому люди доверили представлять их интересы.

В 2015 году у "Гермеса" истекал срок аренды земельных участков. Шестеро его соучредителей решили попросить сельсовет бесплатно выделить им землю в постоянное пользование — Конституция Украины гарантирует всем гражданам возможность бесплатно получить землю для строительства дома, ведения приусадебного хозяйства и сельхозработ. Каждый фермер претендовал на 3 га земли, средний размер сельскохозяйственного пая на территории местного сельсовета.

Фермеры обратились в управление Госземагентства в Киевской области по поводу отвода шести земельных участков. "Мы подали все необходимые документы: ходатайство, копии паспортов, кадастровый план", — говорит Николай Долид.

Ишь чего захотели

По мнению чиновников, поданный пакет документов оказался неполным. Более того, чтобы в этом разобраться, Госземагентству понадобилось целых четыре месяца, хотя по закону ведомство уже через месяц обязано было дать ответ.

В официальном ответе Госкомзема говорилось, что исходя из поданных документов невозможно идентифицировать положение земельного участка на местности, поэтому рассматривать ходатайство они станут лишь после получения планов участков. Кроме того, фермеров попросили предоставить данные про местонахождение земельных наделов: наименование района, ближайшего населённого пункта и ориентировочное расстояние до него. "Такой ответ противоречит Земельному кодексу Украины, из него не понятно, отказали нам в участках вообще или уведомили о том, что для положительного ответа нужно лишь устранить некоторые недостатки", — возмущается чиновничьей отпиской Долид.

Стоит заметить, что местные власти вообще крайне неохотно бесплатно выделяют земельные участки. Большая часть фермеров предпочитает покупать или арендовать землю, не ввязываясь в длительные разбирательства с чиновниками.

2 года потребовалось фермерам для выделения земельных участков

Но наши герои решили бороться за землю несмотря ни на что и подали новое ходатайство, к которому приложили все запрашиваемые Гос­комземом данные. Ответа им опять пришлось ждать дольше установленного законом срока. И всё же ответ был получен. На этот раз Госкомзему не хватило справки о том, что право на земельный пай не использовано, также потребовались документы по расчёту размера пая, договор аренды земли, устав фермерского хозяйства. "В этом случае снова был нарушен Земельный кодекс. Госкомзем не имеет права требовать такие документы для выдачи разрешения", — поясняет Долид.

Подача дополнительных документов пошла по третьему кругу. Фермерам пришлось подождать "всего" полтора месяца и получить ответ: предыдущие рекомендации учтены не полностью. "После того как нам в очередной раз отказали в законном праве выдачи разрешения на отвод земли, через полгода переписки, мы приняли решение обратиться в офис бизнес-омбудсмена с просьбой помочь разобраться в ситуации", — говорит глава кооператива.

Кроме того, фермеры обратились с жалобой в Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. "Через некоторое время нам пришло разрешение от Госкомзема на разработку документации и бесплатный отвод земли", — подытоживает Долид.

Крепкие орешки

Фокусу не удалось получить комментарии Госкомземагенства по конфликту с фермерами. Но, как поясняют в офисе бизнес-омбудсмена, они стали заложниками любимой игры чиновников в бюрократические отписки. "Отказ на основании формальных причин — распространённая практика в нашей стране", — говорит Фокусу заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак. В подобных случаях офис омбудсмена обращается в органы власти с рекомендациями исправить нарушения. В ситуации с "Гермесом" представители бизнес-омбудсмена, признав наличие факта недобросовестного поведения, также обращались с письмами в Госгеокадастр с рекомендацией выдать жалобщикам разрешения на разработку документации по землеустройству.

В офисе бизнес-омбудсмена поясняют, что хоть предприниматели не часто жалуются на Госгеокадастр, тем не менее это ведомство можно назвать одним из наиболее "сложных". "Чаще всего критикуют Госгео­кадастр за непрозрачные аукционы аренды государственных земель", — поясняет Грегирчак. Хотя, по его словам, об этой проблеме пока больше говорят в частных беседах, официально для её решения к бизнес-омбудсмену обращаются нечасто.

По жалобе наших героев бизнес-омбудсмен два раза не получал ответа по сути. Грегирчак добавляет, что в его практике обращаться в одну и ту же инстанцию по нескольку раз приходится нечасто.