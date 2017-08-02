Дорогое удовольствие. В 2018 году водка и сигареты могут подорожать на 3–6 грн

В следующем году, вероятнее всего, государство в очередной раз повысит акцизы на табачные изделия и алкоголь. 19 июля Кабмин одобрил соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, акциз на спирт в 2018 году возрастёт со 126,96 до 141,18 грн за 1 литр чистого спирта. Акциз на пиво предлагают увеличить с 2,78 до 3,09 грн/л, на вина креплёные и вермуты — с 8,02 до 8,92 грн/л, на игристые — с 11,65 до 12,95 грн/л. Специфическая ставка для сигарет будет повышена с 445,56 до 495,46 грн за 1 тыс. штук, адвалорная ставка сохраняется на уровне 12%.

Напомним, в 2017 году акцизы уже повышались. Ставка акциза на этиловый спирт с марта этого года повысилась на 20%, на винодельческую и слабоалкогольную продукцию — на 12%, табачные изделия — на 40%.

Сколько заплатим?

На первый взгляд, предстоящее повышение акцизов невелико и украинцы особо не ощутят удара по кошельку. Однако депутаты могут существенно пересмотреть размер акцизных ставок. "Реальную ставку акциза на 2018 год мы узнаем в лучшем случае осенью, а вероятнее всего в декабре, когда парламентарии примут бюджет на следующий год. В Украине сложилась негативная практика принимать бюджет под бой новогодних курантов, и это всегда "сюрприз" для всех участников рынка", — замечает начальника отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

Соглашаются с Рылачем и конкуренты. "В прошлом году рост ставки акциза составил 40%, что было в несколько раз выше (изначально предполагаемой) индексации. Мы надеемся, что в этом году ситуация не повторится", — говорит директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине Олег Стрекаль.

Пить меньше надо

Официальная причина повышения акцизов — сокращение употребления алкоголя и табачных изделий. Однако, как отмечают участники рынка, повышая акцизы, правительство чаще всего банально латает бюджетные дыры, прикрывая это благими намерениями. "Декларирование снижения потребления и увеличения поступлений в бюджет — это хорошие намерения. Любой производитель алкогольных напитков расскажет, что это действительно приводит к сокращению потребления. Но дело тут не столько в том, что меньше пьют, а в том, что производители сокращают производство", — говорит директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Резкое повышение акцизов может достичь цели, прямо противоположной заявленной. Вместо сокращения потребления страна получит увеличение теневого оборота

Такую точку зрения подтверждает и рыночная статистика. Как утверждает директор компании "Истерн Беверидж Трейдинг" Ольга Ивушкина, за последние три года Украина сократила производство легальной водки, с которой уплачены акцизы и налоги, более чем в 1,5 раза. А с начала этого года, после 20%-го повышения акцизов на водку, падение составило около 23%.

В первом полугодии 2017 года сократилось и производство винодельческой продукции. По данным Украинской корпорации по виноградарству и винодельной промышленности, за этот период в Украине произвели 792 тыс. дал шампанского (на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), 1,3 млн дал игристых вин (- 30%), 778 тыс. дал вермутов и вин ароматизированных (-23%). Не пострадало разве что производства виноградного вина, акциз на которое не повышался. Объёмы его производства сократились всего на 2% и составили 3,1 млн дал.

Рост ставок акцизного налога, естественно, повлечёт за собой повышение конечных цен на продукцию. Так, по расчётам Ивушкиной, при увеличении акцизного сбора на 1% , бутылка водки в рознице дорожает примерно на 50 копеек. То есть повышение акциза на 11,2%, как это предлагает Кабмин, означает удорожание бутылки водки на 5–6 грн.

Дело — табак

Не лучше обстоят дела и на табачном рынке. По данным "Бритиш Американ Тобакко Украина", в 2016 году объёмы производства табачных изделий в стране составили 99 млрд штук, но уже за первые пять месяцев этого года они сократились приблизительно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению участников рынка, это также является следствием ежегодного увеличения ставок акцизного налога на 40% на протяжении последних двух лет. "По нашим оценкам, за 12 месяцев средняя цена табачной продукции увеличилась на 46%. Важно отметить, что рост был обусловлен как повышением акцизного налога, так и цен на сырьё и полуфабрикаты", — отмечает Рылач.

По прогнозам Ассоциации "Укртабак", в 2017 году объёмы производства табачных изделий составят 65–66 млрд штук. Что касается цен на табачные изделия после очередного повышения акцизов, то пока точно их просчитать нельзя, поскольку непонятно, насколько вырастет сама ставка.

Так, по словам директора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Натальи Бондаренко, в рамках рабочей группы Минфина, куда включены все производители, их информировали о планах повышения акцизного налога на табачные изделия на уровень инфляции плюс ещё 20%. "Если допустить, что повышение акцизного налога составит 11,2 %, как это предлагает Минфин, это приведёт к росту цен на сигареты на 1,5–2 грн за пачку. Повышение же акциза более чем на 20% вызовет подорожание сигарет на 3–5 грн за пачку", — подсчитала Бондаренко.

Растёт доля теневой продукции и на рынке алкоголя. По разным оценкам, сегодня она достигает 50–60%

Участники табачного рынка рассказывают, что неоднократно обращались в Минфин с предложениями принять долгосрочную взвешенную налоговую политику по гармонизации акцизных ставок с требованиями Европейского союза. "Мы предложили Министерству финансов трёхлетний план повышения акцизов с ростом специфической ставки на 20% ежегодно. Такую практику целесообразно ввести и в дальнейшем, поскольку это позволит за восемь лет достичь в Украине уровня ставок ЕС, планировать производственные процессы и прогнозировать бюджетные поступления. Стоит отметить, что страны — члены ЕС "новой десятки" также достигали уровня ставок, определённых директивами ЕС, в течение 12–15 лет. Отечественный же Минфин планирует пройти этот путь за 10 лет", — говорит генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Уйти в тень

Резкое повышение акцизов может достичь цели, прямо противоположной заявленной. Вместо сокращения потребления страна получит увеличение теневого оборота.

Так, по данным производителей сигарет, сейчас на долю контрабанды и контрафакта приходится лишь 1,7% отечественного рынка сигарет. Однако информация о подделке и контрабанде табачных изделий в этом году стала поступать всё чаще и чаще. Рост цен заставил курильщиков делать выбор в пользу нелегальной продукции. "Теневой рынок после повышения ставок однозначно вырастет. Насколько именно, спрогнозировать трудно. Но за последние три месяца, по данным исследования TNS Ukraine, он показывает рост", — отмечает Стрекаль.

Растёт доля теневой продукции и на рынке алкоголя. По разным оценкам, сегодня она достигает 50–60%. "Из всех стран Европы стоимость алкоголя в Украине и сейчас является самой высокой среди стран ЕС в сравнении с покупательной способностью населения. И если бутылка пива и водки будет стоить, как в Германии, само потребление значительно не снизится, а только уйдёт в тень", — считает Дорошенко.

Одним словом, бороться за здоровье украинцев однозначно нужно. Главное к этому подходить рассудительно. В противном случае вместо трезвости страна получит волну отравлений суррогатным алкоголем и начнёт финансировать нелегальные табачные фабрики в ОРДЛО. Как известно, именно благими намерениями выложена дорога в ад.