Смена поколений. Зачем Украине новый стандарт связи 4G и когда его ждать

В распространении технологий мобильной связи Украина заметно отстаёт от развитых стран. Массовое развёртывание 3G, которая обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет, в Украине началось только в 2015 году, тогда как развитые страны прошли этот этап в начале 2000-х.

Причина отнюдь не в технологической отсталости. Украинские GSM-операторы были готовы внедрять 3G параллельно с другими странами. Однако лишь Укртелекому удалось получить соответствующую лицензию в 2005 году и запустить 3G в 2006-м. А "большой тройке" украинских GSM-операторов из-за забюрократизированной системы и нежелания государства передавать военные частоты для гражданского пользования пришлось добиваться этого в течение почти десятилетия.

В 2015 году лицензии на 3G наконец приобрели "Киевстар", Vodafone и lifecell. Вместе с широким внедрением 3G украинские пользователи мобильного интернета получили возможность быстро загружать сайты, обмениваться большими файлами, просматривать телепрограммы, играть в онлайн-игры и т. п. Из-за этого модели потребления мобильной связи заметно изменились. По информации "Киевстар", в IV квартале 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество отправленных SMS снизилось почти на 15%, до 429 млн, голосовой трафик вырос только на 7%, до 44 млрд минут, а потребление мобильного интернета возросло в 5 раз — до 15 тыс. терабайт.

Летом 2017 года появления 3G наконец дождались в последнем неохваченном этой технологией украинском областном центре — Житомире, между тем во всём мире уже господствует технология связи четвёртого поколения 4G. В передовых странах новый стандарт появился в 2009–2010 годах. Ближайшие соседи Украины от них не особо отстали: в Польше 4G работает с 2010 года, в Венгрии, России, Молдове — с 2012-го. Сегодня сети 4G LTE развернуты уже почти во всех государствах бывшего СССР.

Кому это нужно

Главное, что несёт в себе смена поколений технологий связи, — увеличение скорости передачи данных. Однако чтобы сопоставить возможности 3G и 4G, не стоит ориентироваться на пиковую скорость, которую декларируют операторы в своей рекламе. Ведь такие показатели возможны только в идеальных условиях и практически недостижимы в реальной жизни. Лучше опираться на среднюю скорость, которая в 3G составляет 3 Mbps, в 4G — 15 Mbps. Как отмечают специалисты, сети 4G передают данные в 3–4 раза быстрее даже по сравнению с самыми современными сетями 3G/HSPA.

Сети 4G передают данные в 3–4 раза быстрее даже по сравнению с самыми современными сетями 3G/HSPA

Внедрение 4G в глазах большинства граждан вряд ли выглядит столь революционным шагом в сравнении с появлением связи третьего поколения. "Если разница в скоростях передачи данных в стандартах 2G и 3G существенно отличается, то между 3G и 4G она будет не столь заметна для рядового пользователя. Ведь Украина внедрила 3G одной из последних, с учётом передового опыта разворачивания таких сетей в мире на базе самого современного оборудования", — объяснили Фокусу в lifecell. В связи с этим в lifecell считают внедрение 4G скорее имиджевым проектом, который уменьшит технологическое отставание и увеличит инвестиционную привлекательность Украины.

"С точки зрения пользователя скорости 3G для потребления существующего контента более чем достаточно, поэтому 4G больше нужен операторам", — отмечает директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов. По его словам, связь четвёртого поколения позволит операторам эффективнее передавать быстрорастущий объём трафика и поможет усилить позиции в крупных городах Украины.

Но не стоит забывать о том, что мы находимся в преддверии четвёртой промышленной революции, которая по прогнозам футурологов в ближайшие годы радикально изменит человечество. Поэтому запуск 4G стоит рассматривать ещё и как создание базы для будущего развития, о направлениях которого мы пока можем лишь догадываться. "4G-сеть откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как концепции "умных" городов и электронного правительства, что будет способствовать ускоренному развитию экономики страны и созданию новых рабочих мест", — прогнозирует главный эксперт "Киевстара" по спектральной стратегии Игорь Ерещенко.

Кто на новенького

После внедрения 3G в Украине предсказуемо начала расти популярность смартфонов. Операторы сообщают, что сейчас "умными телефонами" с поддержкой 3G уже пользуется около 40% абонентов. Однако далеко не все эти смартфоны поддерживают стандарт 4G. Например, в сети "Киевстар" обслуживается свыше 10 млн смартфонов, из них 4G/LTE поддерживают только 30% (3 млн). Как отмечает Игорь Ерещенко, процент проникновения устройств с поддержкой 4G/LTE неоднороден по регионам и существенно выше в больших городах.

Тем не менее в рознице смартфонов с поддержкой 4G уже предостаточно. На одном из прайс-агрегаторов таких моделей нашлось почти 1,5 тыс. Цены стартуют от 1,5 тыс. грн. Однако наиболее ходовые модели с 4G стоят в диапазоне 3–5 тыс. грн.

Длинным путём

Как объясняют представители телеком-операторов, сегодня государство предлагает им два пути внедрения технологии 4G-связи: в диапазоне 2600 МГц и 1800 МГц. Для этого Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), рассчитывает провести два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц уже осенью 2017 года.

Массовое внедрение связи нового поколения зависит от политической воли законодателей, инертности бюрократической машины и от умения операторов рынка находить компромиссы и их придерживаться

Известно, что на первый тендер выставят частоты 2600 МГц. Это будет перепродажа, так как лицензией на частоты пока владеет компания ММДС. Однако операторы к развертыванию сети четвёртого поколения в этом диапазоне относятся весьма скептически. Ведь для покрытия территории им придётся строить новые сети мобильной связи. "Диапазон 2600 МГц, который регулятор выставляет на продажу под 4G на первом тендере, требует в несколько раз больше базовых станций на единицу площади при большей ёмкости сети, что потребует значительных инвестиций со стороны операторов", — объясняют в lifecell.

Экономически обоснованным построение LTE-сети в диапазоне 2600 МГц будет лишь в больших городах. Объясняется это относительно малой площадью покрытия таких базовых станций, которое составляет около 1,9 кв. км. Для сравнения: у станций в диапазоне 1800 МГц покрытие около 4,2 кв. км, 900 МГц — 9,2 кв. км.

Коротким путём

Больше всего (47%) действующих сетей стандарта LTE в мире используют диапазон 1800 МГц. Неудивительно, что и украинские операторы мобильной связи более заинтересованы в аукционе на диапазон 1800 МГц. Однако позиция государства здесь напоминает модель поведения в советской торговле, где при продаже дефицитного товара покупателя вынуждали приобрести какой-либо неликвид "в нагрузку" или в дополнение к куску мяса непременно подбрасывали тяжёлую кость. Так и диапазон 1800 МГц обещают выставить на аукцион только после продажи неудобных частот 2600 МГц.

Диапазон 1800 МГц интересен операторам благодаря возможности внедрить 4G быстрее и дешевле. "В диапазонах 900 и 1800 МГц GSM-сети уже построены, а современные базовые станции могут поддерживать одновременно две технологии: GSM и LTE (4G). Это означает, что в Украине уже существуют решения, которые позволяют развивать технологии четвёртого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц", — говорит Игорь Ерещенко. И, как утверждают операторы, уже большая часть их базовых станций вполне готова к работе в стандарте 4G в диапазоне 1800 МГц. Если развивать новую технологию на этих частотах, ряд городов Украины получит 4G до конца 2018 года.

Через преграды

Пока одним из главных препятствий для развития 4G в диапазоне 1800 МГц остаётся то, что в Украине при распределении частот не действует принцип технологической нейтральности. Это означает, что в украинских лицензиях на спектр обязательно прописываются условия по использованию конкретной радиотехнологии. Между тем принцип технологической нейтральности уже стал нормой в большинстве стран.

Введение технологической нейтральности в Украине позволит не только быстро ввести 4G в больших городах, но и покрыть сетями 3G почти всю территорию страны. По данным "Киевстара", на сегодня сеть 3G в диапазоне 2100 МГц покрывает 15% территории страны, где проживает 70% украинцев, а разворачивание 3G в диапазонах 900/2100 охватит уже 88% площади государства и 98% населения. Для таких преобразований понадобится всего 10–12 месяцев. Реализация подобного проекта могла бы создать стимул для экономического развития регионов и распространения высоких технологий в сельском хозяйстве.

Летом 2017 года появления 3G дождались в последнем неохваченном этой технологией облцентре — Житомире, между тем во всём мире уже господствует 4G

Внедрение принципа технологической нейтральности зависит исключительно от изменений в законодательной плоскости. Как отмечают эксперты, для этого необходимо внести правки в Закон "О радиочастотном ресурсе" (РЧР), который сейчас прямо говорит о необходимости указания радиотехнологии, под которую выделяются частоты. "В парламенте проходит доработку законопроект 5051 "Об РЧР", в котором даже определение технологической нейтральности есть, но в то же время он содержит нормы, противоречащие этому принципу. Учитывая, что этот законопроект ссылается на Закон "Об электронных коммуникациях", который тоже не принят и получил много замечаний у представителей индустрии, говорить о каких-то чётких сроках законодательного урегулирования вопроса пока нельзя", — объяснил Фокусу партнёр, соучредитель юридической компании Axon Partners Денис Береговой.

Как отмечают в компании lifecell, для внедрения в Украине технологической нейтральности также необходимо предварительно провести рефарминг — перераспределение частот между операторами для обеспечения всех участников рынка равными условиями во всех диапазонах. Как известно, "большая тройка" мобильных операторов уже договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. "Киевстар", который сконцентрировал больше частот, чем другие операторы "большой тройки", ради 4G даже готов поделиться своими ресурсами в диапазоне 1800 МГц с конкурентами. В результате рефарминга доли "Киевстара", Vodafone и lifecell должны составить 25, 20 и 15 МГц соответственно, а на аукцион будет выставлено 3 лота по 5 МГц.

Выходит, что массовое внедрение связи нового поколения зависит от расторопности и политической воли законодателей, инертности бюрократической машины и, наконец, от умения операторов рынка, которые часто ведут себя как непримиримые конкуренты, находить компромиссы и их придерживаться. В противном случае развёрнутый на частотах 2600 МГц стандарт 4G в обозримом будущем порадует разве что обитателей правительственного квартала.