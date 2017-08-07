Идет баржа. Зачем "Нибулон" запустил в Киев баржу с арбузами

В конце прошлой недели под Киевом причалила успевшая стать мемом баржа с арбузами. Если отбросить шумиху в соцсетях вокруг "эпохального" события, бросаются в глаза коммерческие странности плавания. Как сообщает компания "Нибулон" Алексея Вадатурского, которой и принадлежит баржа, рейс привёз в столицу около 300 тонн арбузов. В то же время несамоходное судно, на котором привезли в Киев бахчевые, рассчитано на 1 тыс. т груза. А тягач, который буксировал баржу по Днепру может вести караван из трёх подобных барж. То есть, по сути, рейс был "холостым", – без коммерческой загрузки.

Проба пера

Как поясняют в "Нибулоне", – рейс был пробным. 17 июня при поддержке Агентства США по международной помощи USAID "Нибулон" подписал соглашение о сотрудничестве с херсонскими фермерами и торговой сетью "Сильпо" Владимира Костельмана о создании логистической цепи для поставок выращенных на юге страны овощей, фруктов и бахчевых культур в супермаркеты столицы и на экспорт – в Беларусь.

По словам Алексея Вадатурского, стоимость доставки арбузов из Херсонской области в Киев автотранспортом составляет около 1 тыс. грн за тонну. В "высокий сезон" цены на транспорт поднимаются ещё выше. Кроме того, по дороге около 10% груза повреждаются. Из-за этого для небольших фермерских хозяйств транспортировка арбузов в Киев оказывается невыгодной, и около 30% продукции остаётся на поле.

Как утверждает глава "Нибулона", транспортировка бахчевых водным путём обходится на 40% дешевле, что позволяет фермерам сократить потери на 20%, а расходы на логистику - на 25%.

Рассуждения Вадатурского здравые – во времена СССР бахчевые доставляли в столицу преимущественно водным путём. Однако из-за того, что в инфраструктуру речных перевозок независимая Украина до последнего момента практически не вкладывала средств, причальная и перевалочная базы приходили в непригодность, а русла рек становились несудоходными. Последняя баржа с арбузами из Херсона в Киев отправилась в 2003 году.

Зачем вам это?

В компании утверждают, что за сезон способны делать 50 рейсов по Днепру, каждый из которых будет перевозить 1 тыс. т продукции. Однако как признают в самой компании – сейчас это по большей части проекты.

Последняя баржа с арбузами из Херсона в Киев отправилась в 2003 году

Инфраструктура "Нибулона" заточена под перевозку зерновых и масличных культур, которые загружают насыпью. А плодоовощные культуры нужно перевозить в контейнерах. Помимо того, что контейнеры, позволяющие поддерживать заданный температурный режим, ещё предстоит купить, компании придётся приспособить для обработки контейнерных грузов свои перевалки, – приобрести погрузчики, позволяющие поднимать контейнеры массой до 30 т.

Не решены пока и многие технические вопросы – кто будет закупать мелкие партии продукции у фермеров, проводить контроль качества, и продавать арбузы крупными партиями супермаркетам. Вадатурский пока затрудняется ответить на вопрос – обеспечит ли "Нибулон" всю логистическую цепочку поставок или будет работать исключительно в качестве зафрахтованной транспортной компании.

Тем не менее Вадатурский занимается сомнительными с коммерческой точки зрения перевозками, называя их "социальными проектами". Помимо баржи с арбузами к ним можно отнести и пассажирские перевозки быстроходными судами по Днепру и Южному Бугу.

Пусть все знают!

Понять странное поведение предпринимателя, готового работать себе в убыток, позволяет знание парламентских перипетий вокруг принятия Закона, призванного оживить речные перевозки. Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся два альтернативных законопроекта по этой проблеме. Один из них подало правительство, другой группа депутатов – Андрей Вадатурский (сын Алексея Вадатурского), Олег Ляшко и Роман Семенуха.

По сути два документа различаются лишь несколькими пунктами, – введением "речного сбора" за перевозки грузов водным путём и допуском на украинские реки иностранных судов. "Проблема с "Нибулоном" в том, что Алексей Вадатурский полностью заблокировал наш законопроект в Верховной Раде по поводу внутренних водных путей. Они не хотят, чтоб мы вводили речной сбор. Кроме того, они не хотят допускать суда под зарубежными флагами", - говорит заместитель министра Виктор Довгань.

Взимание речного сбора за перевозку грузов преследует цель получить средства для ремонта шлюзов, углубления дна и развития инфраструктуры. По словам народного депутата, главы парламентского подкомитета туризма и курортов Анны Романовой за 25 лет независимости Украина потеряла почти 2,5 тыс. километров рек с пригодными для судоходства глубинами. То есть в среднем мелеет или вообще высыхает до 100 км рек в год.

"Если "Нибулон" благодаря законопроекту Андрея Вадатурского займёт господствующее положение на украинских реках, пассажиров и арбузы вполне можно возить в убыток себе"

Сейчас Инфраструктуры пытается привлечь кредитные средства для восстановительных работ. "Мы в переговорах с двумя банками: Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития для привлечения 50 млн евро кредитных денег под госгарантии", - поясняет Виктор Довгань.

Однако, кредитных средств вряд ли хватит для масштабной "реанимации" сети украинских рек. Допуск же в Украину судов под иностранным флагом, по мнению чиновников Мининфраструктуры, – это конкуренция и выполнение обязательств Украины перед Всемирной торговой организацией и ЕС в рамках Соглашения про ассоциацию.

По мнению же оппонентов правительства, речной сбор – коррупционная составляющая, которая может привести к скрытой передаче инфраструктурных объектов в частные руки. "Ни одной методики по расчету сбора нет. Более того, закладывается искусственное создание субъекта-монополиста – предприятия по обслуживанию внутренних водных путей", - поясняет свою позицию соавтор альтернативного законопроекта, народный депутат Украины Роман Семенуха.

Пока оппоненты сходятся в одном, – осенью, после возвращения депутатов с каникул, стоит ожидать нового витка дискуссий относительно речных законов. И похоже, что договориться у оппонентов вновь не получится. "Мы не нашли общий язык. Думаю, что парламент будет голосовать оба законопроекта. И понимая то, что ни один из них не наберет большинства голосов, думаю, будет логичным наработать редакцию законопроекта ко второму чтению", - говорит Семенуха.

Общественный резонанс вокруг таких проектов Вадатурского, как "баржа с арбузами" и "ракета на Кинбурнскую косу" может склонить депутатов к восприятию идей законопроекта, поданного сыном бизнесмена. Если "Нибулон" благодаря этому займёт господствующее положение на украинских реках, пассажиров и арбузы вполне можно возить в убыток себе. Затраты отобьются на прибылях, полученных за счёт транспортировки зерновых.