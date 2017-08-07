Розенко сказал, сколько семей получат монетизацию субсидий 1 сентября

Вице-премьер-министр Павел Розенко убежден, что решение правительства о монетизации неиспользованных субсидий станет для людей стимулом более экономно использовать энергоресурсы. Об этом сообщает пресс-служба министра.

"Идея о частичной монетизации субсидий – это шаг, который должен показать, что в том числе те люди, которые получают субсидии, имеют возможность и должны иметь стимул для того, чтобы экономно использовать энергоносители, прежде всего газ и электроэнергию", – подчеркнул Розенко.

Он признал, что процесс монетизации происходит непросто, ведь это первый опыт в этом направлении.

"Но я убежден, что все органы власти справятся с задачей и к 1 сентября все 2 млн семей, которые имеют право на монетизированную выплату, эти средства получат", – отметил Розенко.

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Вице-премьер-министр напомнил, что в этом году правительство ввело эксперимент, который заключается в том, что все, кто в отопительный сезон 2016-2017 годов экономно использовал газ и электроэнергию и накопил определенный ресурс субсидий, в этом году получат монетизированную компенсацию.

По его словам, в списки тех, кто получит такой "бонус от государства", включены два миллиона украинских семей.