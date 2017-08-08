С начала года потребительские цены в Украине выросли на 8,2%

В июле инфляция по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась, но ускорилась в годовом выражении

Инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Правда, в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 8,2%.

Напомним, месяцем ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз годового роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году до 1,6% с 1,9%, прогнозируемых ранее.