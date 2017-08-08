Американцы должны "зловещую" сумму по кредиткам

Объем долгов граждан США по кредитным картам впервые в истории превысил "зловещую отметку" в $1 трлн.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg .
Причиной резкого повышения задолженности стало "соревнование" между крупнейшими кредиторами, среди которых Citigroup и JP Morgan Chase & Co. Компании стараются расширить базы держателей кредитных карт.
При этом нынешний показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года.
В тот момент падение цен на жилье в США привело к глобальному финансовому коллапсу. После того как уровень безработицы достиг 10%, в течение следующих двух лет банки списали более $100 млрд кредитов по кредитным картам.
Напомним, доля проблемных кредитов в украинских банках составляет 57%.