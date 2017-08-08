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Главная » Деньги » Американцы должны "зловещую" сумму по кредиткам

Американцы должны "зловещую" сумму по кредиткам

Американцы должны "зловещую" сумму по кредиткам
Иллюстративное фото

Нынешний показатель побил рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года

08.08.17 190
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Объем долгов граждан США по кредитным картам впервые в истории превысил "зловещую отметку" в $1 трлн.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg .

Причиной резкого повышения задолженности стало "соревнование" между крупнейшими кредиторами, среди которых Citigroup и JP Morgan Chase & Co. Компании стараются расширить базы держателей кредитных карт.

При этом нынешний показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года.

В тот момент падение цен на жилье в США привело к глобальному финансовому коллапсу. После того как уровень безработицы достиг 10%, в течение следующих двух лет банки списали более $100 млрд кредитов по кредитным картам.

Напомним, доля проблемных кредитов в украинских банках составляет 57%.

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