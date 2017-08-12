Около 40 лет назад возникло понятие "финтех". Так называют компании, которые используют высокие технологии в сфере финансовых услуг. К финтехкомпаниям относятся такие известные сервисы, как Paypal, Skrill или известная каждому украинцу платёжная система "Приват24". Несмотря на солидную по меркам цифрового века историю, бурный расцвет финтеха пришёлся на середину нулевых.
А как следует из исследования компании E&Y FinTech Adoption Index 2017, за последние два года финтехкомпании сделали очередной скачок в развитии, который уже сейчас позволяет им успешно конкурировать с традиционными финучреждениями. Будущее однозначно за технологиями.
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