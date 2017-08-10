В Польше увеличился спрос на украинских работников

15 тысяч украинцев трудоустроились в Польше в научной и технической областях

В первом полугодии 2017 года польские работодатели оформили 948 тыс. заявок о намерении трудоустроить иностранных работников.

При этом увеличился запрос на работников из Украины.

Об этом изданию Rzeczpospolita заявил представитель Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, передает Польское радио.

"Это почти на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - объяснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских заробитчан зовут в Венгрию

Как отмечает издание, 326 тыс. украинцев в Польше работают в транспортной отрасли и на складах; в торговле - 200 тыс. человек; туристическую отрасль обслуживают 116 тыс. украинских работников; 15 тыс. украинцев нашли трудоустройство в научной и технической областях.

Напомним, Чехия станет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу.