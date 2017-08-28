Биткоин идет на смену доллару

Основатель "Телеграма" и "ВКонтакте" Павел Дуров раскритиковал идею Минфина РФ запретить частным лицам покупать криптовалюту.
Биткоин — это шанс для выхода мировой финансовой системы из-под гегемонии США.
Такое мнение высказал на своей странице "ВКонтакте" Дуров.
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По словам известного предпринимателя и программиста, России стоило бы вслед за азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару.
Напомним, курс самой популярной криптовалюты недавно обновил свой исторический максимум, превысив четыре тысячи долларов.