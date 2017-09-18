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Главная » Деньги » Из куколки в бабочку. Когда аутсорс превратится в кузницу украинских программистов
Из куколки в бабочку. Когда аутсорс превратится в кузницу украинских программистов
Фото: из личных архивов

Из куколки в бабочку. Когда аутсорс превратится в кузницу украинских программистов

Основатель и генеральный директор EVO.company Николай Палиенко о миграции программистов из аутсорсинга в продуктовые проекты

Мария Бабенко - 18.09.17 1515
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Николай Палиенко — образец классического стартапера-миллениала. В 2007-м, работая программистом в аутсорсинговой компании, Палиенко с двумя друзьями решили в свободное от основной работы время написать код первого в Украине маркетплейса — интернет-площадки для продажи товаров мелкими предпринимателями. Потом начали тратить зарплату на рекламу. Так возник prom.ua. За 10 лет проект перерос из стартапа в компанию, где работает 800 сотрудников. Помимо площадки prom.ua EVO.company, Николаю Палиенко принадлежат такие популярные ресурсы, как агрегатор интернет-магазинов Bigl.ua, площадка для продажи хенд-мейда Crafta.ua и сервис поиска разовых работников Kabanchik.ua.

КТО ОН

Генеральный директор
EVO.company

ПОЧЕМУ ОН

Создал крупнейший маркетплейс в Украине

Какие изменения нужны в стране, чтобы украинские IT-предприниматели начали создавать собственные продукты, а не заниматься аутсорсингом?

— Действительно, большинство наших IT-компаний продают ресурсы разработки, а не готовый продукт. На мой взгляд, это не хорошо и не плохо, а просто этап становления рынка. Аутсорсинговые компании воспитывают технических специалистов, которые постепенно переходят работать в фирмы, разрабатывающие уже готовые продукты. Количество таким образом превращается в качество. Это очень заметно по Беларуси, где благодаря поддержке государства IT-рынок развился быстрее, чем в Украине, и сейчас там бум продуктовых компаний.

Пока наш рынок мал, корпорации бедны по мировым меркам и не тратят много на IT, но ситуация будет быстро меняться. Последняя история с вирусом Petya.A, думаю, многих собственников заставила пересмотреть инвестиции в IT. Причём не только в безопасность, но и в разработку новых продуктов и автоматизацию процессов.

Вы сейчас говорите скорее об общем бизнес-климате. Что, на ваш взгляд, нужно поменять в регуляторном поле, чтобы органические изменения протекали быстрее?

"В аутсорсин­говой компании разработчики — это ресурс, приносящий прибыль. В продуктовой — основа команды"

— Основная проблема — отсутствие верховенства права. Сдерживают развитие и не совсем адекватные действия со стороны силовых структур.

Но в первую очередь хотелось бы оздоровления экономики и более живого внутреннего рынка, это воскресит b2b-сегмент. Мы оптимисты, и уже предвидя это, начинаем инвестировать в b2b. Одна из наших последних разработок для внутреннего рынка — облачный онлайн-сервис "Вчасно", предназначенный для обмена юридически значимыми электронными документами с использованием электронно-цифровой подписи. Сервис экономит массу времени по подготовке, печати и отправке документов. Мы запустили его в марте, а сегодня уже более 10 тыс. компаний используют сервис в работе. Это лишь один из примеров, как IT-решение моментально упрощает и удешевляет бизнес-процессы.

Как может происходить трансформация аутсорсинговых IT-компаний в продуктовые? Возможна ли на практике смешанная модель? Есть ли примеры успешного перехода украинского аутсорсингового бизнеса в продуктовый?

— Очень мало примеров трансформаций — "ДНК" и ценности сильно отличаются. Одно дело продавать заказчику ресурс разработки и совсем другое — отвечать полностью за продукт, маркетинг, думать о нуждах и потребностях миллионов клиентов.

В аутсорсинговой компании программисты — это ресурс, приносящий прибыль, который нужно продать подороже, не очень оглядываясь на качество. В продуктовой компании разработчики — неотъемлемая составляющая будущего компании, основа команды.

Сейчас всё больше компаний пересматривают своё отношение к IT-системам, тем самым формируя ключевое преимущество. Они начинают создавать внутри себя IT-экспертизу, а не отдавать её на аутсорсинг. Работая внутри компании, разработчики находятся ближе к продукту и к клиенту, а это позитивно влияет на их развитие, эффективность и мотивацию. Поэтому уже сейчас заметна значительная миграция специалистов из аутсорсинга в "продукт". В долгосрочной перспективе роль аутсорса сведётся к тому, чтобы стать кузницей высокопрофессиональных кадров для создания продуктов в других компаниях.

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