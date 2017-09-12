В Украине появится единый реестр банковских должников

Украинское правительство создает единый государственный реестр должников всех банков - на днях он уже принял соответствующий законопроект.

Создание такого реестра является условием дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом для получения финансирования, сообщает DW.



Согласно меморандуму с МВФ, уже в сентябре все банки, в том числе и обанкротившиеся, должны вносить в реестр информацию о своих должниках. Полноценно система должна заработать к концу этого года.



Этот реестр позволит банкам видеть, кто из потенциальных заемщиков уже имел проблемы с погашением прошлых долгов, и соответственно оценивать в будущем риски их кредитования.



"Это делается во избежание банками рисков при предоставлении кредитов, а также для проведения адекватной оценки размера кредитного риска по предоставленным кредитам. Это будет способствовать повышению надежности банковской системы, усилению защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков", - пояснили в Национальном банке Украины, который будет управлять этим реестром.

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Данные о заемщиках должны включать информацию об их финансовом состоянии, залоге и поручителях. В Нацбанке заверили, что украинцы смогут иметь доступ к информации о себе в реестре и требовать внесения изменений в случае несогласия с ее содержанием.



Сбор информации о заемщиках является распространенной в мире практикой. Государственные кредитные реестры существуют в 16-ти странах ЕС, например, в Австрии, Болгарии, Чехии, Румынии, Португалии, а еще в шести странах они создаются сейчас. В Украине проблема невозвратных долгов сейчас очень большая.



По данным Национального банка, более 55% всех кредитов в стране не обслуживаются - задолженность предприятий и граждан перед банками составляет более 560 млрд гривен.