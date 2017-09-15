За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция

Четвёртая индустриальная революция решит многие проблемы человечества. Но и новых создаст не меньше

2015 год. На улицу выброшены 600 работников, которые обслуживали линию по сборке смартфонов китайской компании Changying Precision Technology. Их увольнение не связано с финансовыми проблемами, просто компания закупила роботизированную линию и живые сотрудники больше не нужны. Автоматы способны ежедневно собирать 21 тыс. устройств, а не 8 тыс., как было раньше. Кроме того, если в собранных людьми девайсах оказывалось 25% брака, то машины допускают всего 5% некондиции.

2016 год. Лесистые склоны шведских гор сменяют ухоженные датские поля, уютные немецкие городки, голландские ветряки. Наконец колонна грузовиков подъезжает к одному из причалов порта в Роттердаме. Мало кто догадывается, что водитель есть лишь в кабине первой из подъехавших машин. В остальных фурах автоматика лишь повторяет манёвры человека.

2017 год. Двое молодых мужчин европейской внешности в сопровождении нескольких арабов идут по окраине Дубая. Эти двое — основатели американской компании Cazza Крис Келси и Фернандо де Лос Риас. Они только что получили заказ на строительство 80-метрового небоскрёба, напечатанного на 3D-принтере, и сейчас осматривают место будущей стройплощадки.

Эти три, казалось бы, не связанных события объединяет то, что они стали возможны благодаря четвёртой индустриальной революции (4th Industrial Revolution), которая происходит прямо здесь и сейчас.

Революции в массы

Из словосочетания "четвёртая индустриальная революция" понятно, что до неё произошло уже три. Первая связана с бурным ростом промышленности в конце XVIII века в Европе и США. Символом эпохи стали паровые машины и механизация труда. Эти изменения позволили во много раз нарастить выплавку чугуна и производство текстиля.

Вторая индустриальная революция произошла в середине XIX столетия. Эта эпоха вошла в историю строительством железных дорог, изобретением электричества, созданием конвейерного производства и новыми технологиями выплавки стали.

На волне восторга от беспилотных электрокаров и шлемов виртуальной реальности людям свойственно забывать, что технологические революции весьма болезненны в социальном плане

Очередной технологический скачок произошёл в 1960-х годах. Появление относительно компактных и недорогих вычислительных машин привело к дигитализации экономики и развитию цифровых каналов связи, впоследствии породивших интернет.

Впрочем, эти периоды довольно условны. Промышленные революции не одномоментны — им присущи подъёмы, пики и спады. Да и с точки зрения географии технологические скачки крайне неоднородны. К примеру, в нулевых, эпоху "доткома", в Силиконовой долине студенты, придумавшие первые поисковые машины, мессенджеры и соцсети, за несколько лет становились миллиардерами. В Украине в это же время состояния по-прежнему зарабатывали на выплавке стали в изобретённых в XIX веке мартеновских печах.

Одним словом, чтобы понять суть нынешней, четвёртой промышленной революции, стоит представить покрывающую мир незаконченную мозаику, элементы которой — разрозненные куски набирающего темп процесса. В одних странах "плотность" этих фрагментов выше, в других ниже. Однако общая картина уже вырисовывается. Образ ближайшего будущего будет формировать широкое распространение вычислительных технологий в повседневной жизни — от облачных сервисов до интернета вещей; замена человеческого труда машинами — роботизация сборочных линий и распространение беспилотного транспорта; рост использования возобновляемых источников энергии, использование 3D-печати и нанотехнологий. Перечисленного перечня хватит, чтобы до неузнаваемости изменить большую часть аспектов человеческой жизни — от медицины до выбора профессии.

Может лучше не трогать?

На волне восторга от беспилотных электрокаров и шлемов виртуальной реальности людям свойственно забывать, что технологические революции весьма болезненны в социальном плане. Первая и вторая революции привели к кровавым восстаниям. В случае первой промышленной революции конфликт возник между аристократией и зародившейся буржуазией, с наступлением второй — между буржуазией и пролетариатом. Третья революция привела к глобализации, которая усугубила разрыв в благосостоянии богатых и бедных стран. За это жители "золотого миллиарда" сегодня расплачиваются наплывом нелегальных эмигрантов и терактами.

Нынешняя индустриальная революция исключением не станет. Одна из главных социальных проблем — автоматизация, из-за которой сотни миллионов людей потеряют работу. Рост безработицы в сочетании с увеличением продолжительности жизни вызовет глобальный кризис пенсионных систем и систем социальной помощи. Множество людей могут остаться без средств к существованию.

Кроме того, вынужденная безработица отрицательно сказывается на психологическом состоянии человека. Это тоже несёт существенные риски — от волны самоубийств до нестабильности социума.

Наиболее дальновидные государства уже думают над этой проблемой. Всё более популярными становятся идеи сокращения рабочего дня и концепция "безусловного дохода" — некой суммы денег, которые государство даёт "просто так".

Иллюзорность бытия. Уже спустя несколько лет множество людей окажется в собственной, видимой лишь им одним реальности

Впрочем, отличительная черта любых революций в том, что их невозможно остановить. Единственное, что можно сделать, это максимально сгладить её негативные последствия для общества. К примеру, за счёт грамотной образовательной и регуляторной политики увеличить необходимость в учёных и людях творческих профессий. В этих областях машины с человеком пока конкурировать не могут.

Тем более благ индустриальная революция принесёт тоже немало. Прежде всего она позволит существенно уменьшить число катастроф по причине человеческого фактора. Простой пример — сегодня 95% ДТП случаются именно по вине водителей. Развитие биотехнологий и 3D-печати позволит вылечивать неизлечимые сегодня болезни и потенциально способно увеличить среднюю продолжительность жизни до 100 лет.

Реальная виртуальность

Скептики видят в четвёртой индустриальной революции ещё одну угрозу — возможность уничтожения или порабощения человека искусственным интеллектом. О вероятности такого хода событий говорят не только голливудские фильмы, но и вполне серьёзные учёные и инженеры. К примеру, Стивен Хокинг и Илон Маск. А вот Марк Цукерберг придерживается прямо противоположного мнения. Он считает, что искусственный интеллект сделает мир лучше. По этому поводу Маск с Цукербергом даже обменялись колкостями в Twitter.

Скорее всего, каждый из оппонентов отчасти прав. Так или иначе искусственный интеллект будет подконтролен человеку. Архитекторы "искинов" обязательно предусмотрят несколько дублирующих друг друга систем безопасности. Если человечество и создаст роботов-терминаторов, приказы им будут отдавать люди.

Куда больше опасений вызывает распространение технологий виртуальной реальности, особенно в форматах реальности дополненной и смешанной. Google, Apple и Facebook плотно работают над развитием смартфонов в этом направлении. Уже в ближайшие годы людей, склонившихся над гаджетами, могут сменить люди в очках, каждый из которых будет видеть свой вариант реальности.

Нынешние изменения способны принести человечеству как массу пользы, так и проблем. Чего будет больше — зависит лишь от нас

Развитие этих технологий принесёт много пользы. К примеру, туристы смогут прогуляться по историческим кварталам, выглядящим, как и 100 лет назад. А инженерам дополненная реальность покажет проблемные места в конструкции зданий. Но в то же время и прошлогодний психоз с PokemonGo может показаться детскими шалостями.

А вот в плане взаимоотношений с окружающей средой четвёртая революция предлагает куда больше решений, нежели создаёт проблем. Развитие возобновляемых источников в совокупности со снижением энергопотребления, которые предлагают технологии интернета вещей и умных домов, позволит существенно уменьшить выбросы парниковых газов.

С новой индустриальной революцией связывают и развитие так называемой шеринговой экономики — экономики совместного потребления. Её принципы подразумевают коллективное использование товаров и услуг, отдают предпочтение аренде, нежели владению. К примеру, уже сегодня весьма популярен сервис совместного использования авто Blablacar.

Возрастёт и степень переработки отходов — уже сейчас многие предприятия ориентируются на обработку вторсырья или полностью безотходные циклы производства.

Одним словом, нынешние изменения способны принести человечеству как массу пользы, так и проблем. Чего будет больше — зависит лишь от нас.