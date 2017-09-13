Дышите глубже. В Украине представлена новая стратегия экологической политики

Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу 1 сентября. Среди прочего оно накладывает на Украину ряд обязательств по экологии. Прежде всего наша страна должна привести своё законодательство в сфере защиты окружающей среды в соответствие с европейским. По мнению экспертов, процесс идёт медленно.

— Пока единственный успех — принятие закона об оценке влияния на окружающую среду и закона о стратегической экологической оценке. Из-за низкого приоритета экологических вопросов прогресс Украины здесь весьма скромный, — говорит Зоряна Мищук, председатель украинской стороны Платформы гражданского общества Украина — ЕС.

Одним из требований Евросоюза является обновление стратегии экологической политики. Предыдущий её вариант устарел и требует кардинальных изменений. Министерство экологии и природных ресурсов 12 сентября опубликовало новый проект стратегии до 2030 года. Он вынесен на общественное обсуждение. Одна из ключевых новаций документа — обозначение количественных и качественных индикаторов эффективности. Так, министерство ставит цель сократить количество вредных выбросов от стационарных загрязнителей на 15%, от передвижных средств — на 30%. В ведомстве ожидают, что среди новых проданных в Украине автомобилей 10% составят электрокары. В целом количество выбросов парниковых газов в 2030-м по сравнению с 1990 годом должно сократиться на 60%. Также министерство планирует увеличить площадь заповедных территорий почти в три раза.

Последствием приведения украинского законодательства в соответствие с европейским станет увеличение налоговых сборов за выбросы парниковых газов

Последствием приведения украинского законодательства в соответствие с европейским станет увеличение налоговых сборов за выбросы. В ЕС загрязнители платят в сотни раз больше, чем в Украине, где низкие штрафы за нарушение экологических норм и невысокая ставка экологического налога приводят к экологическим бедствиям. Предприятиям выгоднее платить экологический налог, чем проценты по кредитам за модернизацию. В министерстве до конца года представят законопроект с изменениями в налоговый и бюджетный кодексы, значительно повышающий ставку экологического налога.

— Повышение ставки будет значительное, любому металлургическому комбинату станет выгоднее модернизироваться, чем платить экологические налоги. Это будет поэтапное повышение, — заявил министр Остап Семерак Фокусу.

Общую стоимость модернизации глава Минприроды назвать не может. По его словам, его ведомство ориентируется на стоимость аналогичных трат стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС. Им понадобилось 120–130 млрд евро. Украина давать такие средства предприятиям не станет, но рассматриваются варианты снижения налоговой нагрузки, стимулирующие переход к более экологически чистым технологиям.

Развитию отрасли препятствует малое внимание к проблеме как на уровне центральной власти, так и на местах. Местные власти не до конца понимают, как им решать проблемы экологии в своих регионах, несмотря на то, что благодаря децентрализации они получают на это деньги.

— Органы местного самоуправления в процессе децентрализации получили функции, ответственность и деньги, но ими не воспользовались. Они оказались не готовы. Например, Донецкая область в 2016 году получила миллиард гривен с экологических налогов, а потратила 300-400 млн. И так по всей Украине. Местное руководство не обращает внимания на их полномочия по защите окружающей среды, — считает Семерак.

Одним из примеров плохой работы на местах является сбор информации о нахождении свалок в регионах. Местные власти отправили данные о 6000 свалок, но в реальности их более 30 000. Был создан сервис "Экомапа" для сбора обращений от граждан через мобильные приложения. Таким образом узнали ещё о полутора тысячах, но ликвидировали только 40% из них. Среди тех, кто такой информации вообще не предоставил, по словам Семерака, Одесская и Херсонская области.