МОЗ может получить 31,5 млрд грн в следующем году

Из Госбюджета в следующему году предлагают выделить 31 млрд 536 млн 413 тыс. грн на Министерство здравоохранения.
Об этом сообщает "112 канал".
Из общего фонда планируется выделить 27 млрд 307 млн 529,1 тыс. грн, из специального – 4 млрд 228 млн 883,9 тыс. гривен.
В частности деньги планируют выделить на:
- на аппарат министерства - 17 млрд 931 млн 941,4 тыс. грн;
- исследования и научно-технические разработки, подготовка медиков и поддержка развития научной инфраструктуры - 147 млн 349,8 тыс. грн;
- проведение эпидемиологического надзора или наблюдения, а также борьба с эпидемиями - 1 млрд 670 млн 992,5 тыс.. грн;
- специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, которую оказывают в государственных медучреждениях - 937 млн 185,3 тыс. грн;
- диагностика и лечение заболеваний экспериментальными методами - 1 млрд 234 млн 723,5 тыс. грн;
- санаторное лечение больных туберкулезом, а также детей и подростков с соматическими заболеваниями - 431 млн 586,9 тыс. грн;
- выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным ГП "Укрмедпостач" под государственные гарантии;
- лечение за рубежом - 389 млн 948,9 тыс. грн;
- пилотный проект по изменению механизма финансирования трансплантации органов - 112 млн 15,3 тыс. грн;
- строительство "Охматдета" - 929 млн 619,9 тыс. грн;
- расширение института рака - 168 млн 646 тыс. грн.
Кроме того, в Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками предлагают предоставить 109 млн 670,7 тыс. грн, а на Национальную службу здравоохранения - 13 млрд 494 млн 800,9 тыс. грн.
Оказание первичной медицинской помощи населению планируют профинансировать в объеме 13 млрд 283 млн 800 тыс. грн.