Укрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах

Прибыль монополиста от грузовых перевозок составила 9 млрд грн, а убытки от пассажирских– 4 млрд

Возможное повышение тарифов Укрзализныци должно учитывать текущие финансовые показатели железной дороги.

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на расширенном заседании, посвященном выяснению реальной ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок, пишет УНИАН.

По ее данным, прибыль железнодорожного монополиста от грузовых перевозок по итогам января-августа составила 9 млрд грн, а убытки от пассажирских перевозок – 4 млрд грн.

"То есть еще осталось 5 млрд грн на развитие, даже при нынешнем уровне тарифов. Это надо обязательно учитывать, когда мы сейчас обсуждаем предложения о повышении тарифов УЗ на грузоперевозки на 22.5%", - сказала она.

По словам Ляпиной, в настоящее время есть две противоположные позиции: железнодорожники настаивают на повышении тарифов с 1 октября, представители бизнеса предлагают перенести повышение на следующий год.

"Очевидно, что у вас здесь должен быть переговорный процесс с бизнесом, насколько они готовы, насколько они смогут потянуть. Мы вам не будем указывать, вы сами можете и должны об этом договориться", - сказала она.

Напомним, тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

13 сентября Кабинет министров одобрил финансовый Укрзализныци с индексацией тарифов на грузоперевозки на внутреннем сообщении.

