Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Укрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах

Укрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах

Укрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах

Прибыль монополиста от грузовых перевозок составила 9 млрд грн, а убытки от пассажирских– 4 млрд

22.09.17 227
100

Возможное повышение тарифов Укрзализныци должно учитывать текущие финансовые показатели железной дороги.

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на расширенном заседании, посвященном выяснению реальной ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок, пишет УНИАН.

По ее данным, прибыль железнодорожного монополиста от грузовых перевозок по итогам января-августа составила 9 млрд грн, а убытки от пассажирских перевозок – 4 млрд грн.

"То есть еще осталось 5 млрд грн на развитие, даже при нынешнем уровне тарифов. Это надо обязательно учитывать, когда мы сейчас обсуждаем предложения о повышении тарифов УЗ на грузоперевозки на 22.5%", - сказала она.

По словам Ляпиной, в настоящее время есть две противоположные позиции: железнодорожники настаивают на повышении тарифов с 1 октября, представители бизнеса предлагают перенести повышение на следующий год.

"Очевидно, что у вас здесь должен быть переговорный процесс с бизнесом, насколько они готовы, насколько они смогут потянуть. Мы вам не будем указывать, вы сами можете и должны об этом договориться", - сказала она.

Напомним, тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

13 сентября Кабинет министров одобрил финансовый Укрзализныци с индексацией тарифов на грузоперевозки на внутреннем сообщении.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Представлена стратегия развития Укрзализныци на 2017-2021 годыСаакашвили уже за шлагбаумом на польской границеОмелян осудил "неуправляемую" Укрзализныцю за блокирование Саакашвили

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 8869
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5669
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 11658
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5726
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5228
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5888
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4869
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2145
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3848
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6367
  1. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 4938 / 5378
  2. НБУ запускает новую систему банковских платежей 2397 / 2916
  3. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 2362 / 2840
  4. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 2142 / 2985
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2058 / 37799
  6. Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира 1958 / 2659
  7. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 1949 / 2259
  8. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 1596 / 1917
  9. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 1541 / 11658
  10. Умерла самая богатая женщина планеты 1449 / 1631
  1. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 18 / 1917
  2. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 11 / 1902
  3. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 11 / 1321
  4. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 10 / 11658
  5. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 7 / 2985
  6. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 7 / 5378
  7. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 6 / 2259
  8. Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз 5 / 942
  9. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 5 / 1495
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.