Хлебом накормим. Сумеют ли аграрии удержать гривну от девальвации

Сельское хозяйство становится главной отраслью экономики страны со всеми идущими в дополнение к этому статусу нагрузками — ответственностью за валютные поступления и негласным обязательством сохранения макростабильности. Несмотря на плохую погоду, в этом году доходы аграриев не снизятся

Фермер Иван Якуб из Черниговской области с традиционным для украинских сельхозпроизводителей пессимизмом перечисляет сложности, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году. "Погодные условия оказались неблагоприятными. У сельхозпроизводителей забрали спецрежим НДС, поэтому средств было недостаточно. И, если помните, из-за остановки заводов на рынке азотных удобрений возник дефицит — под озимые культуры их не было", — говорит он.

Но несмотря на это, в 2017-м Украина соберёт один из самых высоких урожаев за всю историю независимости, близкий к прошлогоднему абсолютному рекорду в 66 млн т.

Даже традиционно пессимистичное Минагрпополитики ожидает урожай на уровне 60 млн т с оговоркой о предварительности прогнозов. "Релевантные оценки можно будет дать после того, как уберут не менее половины площадей", — поясняет первый замминистра агрополитики Максим Мартынюк, подчёркивая, что даже при сверхнеблагоприятных условиях последнего этапа уборочной кампании урожай полностью обеспечит внутренний спрос и генерирует ресурс для экспорта на уровне около 40 млн т. Консалтинговое агентство "Укр­агроконсалт" ожидает урожай на уровне 63–65 млн т. Наиболее оптимистично настроено министерство сельского хозяйства США (USDA): согласно данным спутникового мониторинга посевов Украина соберёт 65 млн т зерновых.

Сами не ждали

Такие показатели стали во многом неожиданностью для аграриев, поскольку на старте сезона наблюдались исключительно негативные тенденции. Елизавета Малышко, глава подразделения аграрных рынков и продуктов переработки компании "УкрАгроКонсалт", напоминает, что погода обусловила существенную задержку посевной кампании. "Мы ожидали снижения урожайности. Но благодаря мягкой зиме и отсутствию критических периодов урожайность озимых и яровых культур только незначительно отстаёт от уровня прошлого года. Во многих регионах даже рекордные показатели", — говорит она. Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра, характеризует погодные условия сезона как "не слишком благоприятные, но не катастрофичные". По её словам, засуха наступила во второй половине лета, когда урожай основных культур уже был сформирован. "Наиболее пострадали территории центральных, полесских областей — Киевской, Черкасской, Полтавской, где наблюдался дефицит осадков. Засуха в Киевской области по интенсивности равнялась, а может быть, и была сильней, чем в Херсонской области. До сих пор водный баланс не восстановлен", — говорит она.

На погоду нарекают не только мелкие фермеры, но и агрохолдинги. "Урожайность немного ниже по пшенице и подсолнечнику. Также в вале пшеницы стало больше зерна низких классов", — отмечает Игорь Петрашко, заместитель генерального директора UkrLandFarming.

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Инфографика: Елизавета Букреева

И на этом спасибо

Столь же солидарны участники рынка и в оценке роли государства в успехах аграрного рынка: "не мешали, но и не помогали". По словам Ивана Якуба, программы господдержки первые полгода не работали вовсе и лишь недавно начали реализовываться. "Например, удешевление техники. Но они запустили её во втором полугодии, когда многие производители уже купили отечественную технику. Они не знали правила игры и теперь не получат возврат", — говорит он.

Игорь Петрашко отмечает, что объём финансирования программ поддержки хоть и рекордный в этом году, на уровне 5,5 млрд грн, но он несопоставим с масштабом отрасли, поэтому не может оказать на неё существенного влияния. "Аграрные холдинги программами поддержки не пользуются. Насколько я понимаю, на мелких фермеров они тоже особо не повлияли", — говорит он.

Одним словом, рассчитывают аграрии исключительно на себя. Олнако ценовая конъюнктура на мировых рынках пока не сулит сверхприбылей. Скачок цен в конце июня, вызванный информацией о заморозках в Европе и некоторых аграрных регионах Соединённых Штатов, был нивелирован прогнозом рекордного урожая, который, как ожидается, в этом сезоне соберёт Россия. В цене высококачественная пшеница с высоким содержанием протеина, но такого зерна в Украине произведено мало. "Закупочные цены пока на уровне прошлого года, возможно, немного выше. Но обобщить сложно, всё зависит от количества продукции и конкретного предприятия", — подчёркивает Петрашко.

В профильном министерстве прогнозируют, что в целом по отрасли объём экспорта зерна будет идентичен прошлогоднему — 43 млн т при сопоставимом финансовом результате. "Мы не видим факторов риска снижения валютной выручки, поскольку мировые цены на зерновые постепенно растут. Финансовый результат будет как минимум не ниже, чем в предыдущем сезоне, когда Украина экспортировала зерно почти на $6,5 млрд", — считает Максим Мартынюк.

Наполовину сыты

Учитывая благоприятные вводные: высокий урожай, относительно стабильные внешние цены и отсутствие валютных колебаний, участники рынка не ожидают подорожания большинства продуктов в ближайшие месяцы.

$6,5 млрд составит объём экспортной выручки аграриев по итогам года

Избыточное производство зерна и ежегодное сокращение потребления хлеба (со 120 кг в год за последние несколько лет оно упало до 100 кг) поддерживает стабильность цены. С начала года хлеб подорожал на минимальные 12%, что отражает увеличение затрат на зарплаты, энергоносители и коммунальные платежи.

В сахарной отрасли при производстве сахара около 2 млн т и внутреннем потреблении на уровне 1,6 млн т тоже нет предпосылок для роста цен. При этом потребление сахара украинцами хоть и снижается, сократившись с 33 кг до 24 кг на человека в год, но ещё значительно превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения максимум 12 кг.

Баланс на рынке подсолнечного масла ещё более благоприятный: производство 6,9 млн т при потреблении на уровне всего 450 тыс. т.

Основное беспокойство вызывают рынки мяса и молока. С начала года из-за эпидемии африканской чумы поголовье свиней уменьшилось на 10%, а цены на свинину выросли на 30%. Это повлекло рост спроса на мясо птицы, на который производители курятины отозвались повышением её стоимости, — закупочные цены с начала года выросли в два раза, с 23 до 46 грн/кг.

Драйвером роста цен молочных продуктов стала успешность молочки made in Ukraine на внешних рынках — наращивание экспорта до 400 тыс. т (в пересчёте на молоко) удержало цены от проседания даже летом, в период традиционного удешевления, но потенциально грозит подорожанием осенью и зимой, когда молока производят меньше.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, признавая экономическую обоснованность происходящих на потребительском рынке процессов, подчёркивает, что они могут оказаться болезненными в силу структуры расходов населения. "Нужно помнить, что в бедных странах удельный вес продуктов питания в потребительской корзине достаточно высок, а Украина — бедная страна. У нас порядка половина потребительской корзины — это продукты питания. Если цена на них будет расти, то это может стать фактором инфляции", — говорит он.

Всё нестабильно

Аграрный экспорт остался фактически единственным масштабным источником поступления валютной выручки в страну, и малейшие колебания объёма продаж оказывают влияние на стабильность национальной валюты. С каждым годом эта зависимость всё усиливается — как по причине усиления позиций самого аграрного сектора, так и из-за стагнации других отраслей экономики.

65 млн т зерновых соберёт Украина в этом году, по прогнозам USDA

"Если в 2015 году экспорт сырьевой продукции аграрного сектора (зерновых и масличных) составлял 22% нашего общего экспорта, то в текущем году мы прогнозируем его увеличение до 33%, — говорит экономист IMF Group Григорий Кукуруза. — Уже сам по себе данный показатель, учитывая волатильность сырьевых рынков, несёт огромные курсовые риски для гривны — стандартные для чикагской товарной биржи среднемесячные колебания цен в +-15% с лагом в несколько недель прямо пропорционально отображаются на нашем курсе, регулярно добавляя к нему (или убавляя) 1,5–2 грн".

Объёмы аграрного экспорта окажут заметное влияние на валютный рынок в сентябре-октябре. Мировые цены на аграрную продукцию продолжают снижаться, хотя и медленнее, чем в прошлом году. К примеру, средняя стоимость пшеницы в первом полугодии текущего года составила всего $146/т, что на 11% ниже прошлогоднего уровня.

Однако после трёхкратной девальвации и соответственного снижения расходов аграриев в долларовом эквиваленте рентабельность в сельском хозяйстве, ориентированном на внешние рынки, существенно выросла. Сельхозсектор уже второй год к ряду наращивает физические объёмы экспорта в среднем на 20—25%, что в конечном итоге позволяет валютной выручке от экспорта продовольствия расти даже на падающем цикле цен. Так, экспорт сельскохозяйственного сырья в первом полугодии 2017-го составил $6,5 млрд, что на 25% больше уровня предыдущего года.

Можно предположить, что аграрии поддержат стабильность гривны в период осенней девальвации, и при отсутствии "чёрных лебедей" к ноябрю курс не должен превысить отметки в 27 UAH/USD.