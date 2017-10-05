Пенсию в октябре выплатят двумя частями

Органы Пенсионного фонда намерены пересчитать пенсии согласно принятой реформе в течение суток после вступления в силу закона. Об этом сказал председатель правления ПФ Алексей Зарудный в ходе селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы, передает LB.ua.

"На протяжении суток после вступления в силу закона органы Пенсионного фонда подготовят дополнительный документ о пересчитанных пенсиях", - сказал он.

По его словам, выплата пенсий в октябре будет произведена в два этапа.

Те, кто будет получать пенсию после вступления в силу закона, получат пересчитанную пенсию по двум ведомостям сразу, а те, кто уже получил выплату до вступления в силу закона, получат пересчитанную часть до 25 октября.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу. "За" соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов.