НАБУ пытается через суд отменить схему поставок оборудования Укрзализныце, в которой фигурирует фирма Дубневичей

Национальное антикоррупционное бюро по второму кругу пытается отменить схему поставок оборудования Укрзализныце, в которой фигурирует скандально известная компания "Корпорация КРТ", конечными бенефициарами которой являются влиятельные народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

Согласно Единому реестру судебных решений, иск НАБУ сейчас находится на рассмотрении Хозяйственного суда Киева, который к 6 октября обязал все стороны предоставить необходимые документы и разъяснения по сути спора, пишет УНИАН.

В иске НАБУ указано, что схема закупки Укрзализныцей в конце 2015 года различного оборудования через подведомственное предприятие "Коростенский завод железобетонных шпал" является незаконной, проводилась с нарушением процедуры закупок, по значительно завышенным ценам и в интересах фирм, среди которых есть и компании, принадлежащие братьям Дубневичам.

Кроме того, НАБУ предоставило суду информацию, что детективы продолжают расследовать сразу нескольких уголовных дел, в которых фигурируют несколько высокопоставленных чиновников Укразлизныци, которые, злоупотребляя своим служебными полномочиями, подписали с принадлежащим железной дороге предприятием "Коростенский завод железобетонных шпал" договор в интересах нескольки коммерческих предприятий, включая "Корпорация "КРТ".

В материалах дела также содержится информация о том, что Хозяйственный суд Киева в конце марта этого года уже рассматривал этот иск НАБУ и отклонил его. Аналогичное решение принял и Киевский апелляционный хозяйственный суд в июне. Однако Высший хозяйственный суд в начале августа отменил предыдущие решения и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Напомним, в середине июля истек срок расследования детективами Национального антикоррупционного бюро Украины уголовного дела, возбужденного против высокопоставленных чиновников Укрзализныцы, действовавших в интересах ряда частных компаний, включая скандально известную фирму "Корпорация "КРТ", братьев Дубневичей.

По мнению следствия, должностные лица Укрзализныци потратили в интересах третьих лиц денежные средства ПАО "Укрзализныця" в сумме 152 млн. грн., из которых более 26 млн. грн. безвозвратно выбыло из активов "Укрзализныця", поскольку их предметом была закупка метизной продукции по ценам, которые более чем на 30% выше рыночных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах

В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

Ранее СМИ сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 млрд. грн.

В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая добивается внеплановой проверки "Корпорации "КРТ", подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

Однако другая судебная коллегия Высшего админсуда приняла решение, которым запретила ГФС арестовывать счета компании Дубневичей.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированных на них и членов семьи недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал $11,5 миллионов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.