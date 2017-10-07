В Украине острая нехватка специалистов. Нужны агрономы, энергетики, инженеры. Однако нынешние абитуриенты ни аграриями, ни атомщиками, ни производственниками быть не хотят. В десятку озвученных Минобразования наиболее популярных среди украинских абитуриентов специальностей эти профессии не входят. По традиции больше всего абитуриентов мечтают стать экономистами и юристами. Хотя устроиться работать им будет непросто. По данным Института социологии НАН Украины, 60% украинцев не могут найти работу по специальности.

Фокус сопоставил данные Минобразования по числу поданных на разные специальности заявок абитуриентов с числом вакансий по соответствующим профессиям на портале work.ua и выяснил, кому из нынешних студентов будет проще всего найти работу.

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