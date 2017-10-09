По осени считают. Стоит ли опасаться большой девальвации гривны к концу года

Благоприятный период для гривны закончился вместе с летним теплом. Курс её продажи в некоторых обменниках уже превысил 27 UAH/USD. Фокус попросил экономистов оценить вероятность заметного ослабления гривны в ближайшее полугодие

После того как Нацбанк отпустил украинскую валюту в свободное плавание и курс гривны более-менее стабилизировался, на валютном рынке вот уже второй год подряд проявляются похожие сезонные колебания. Весной после окончания отопительного сезона гривна немного укрепляется и сохраняет устойчивость до конца лета. Вместе с наступлением сентябрьской прохлады температура на валютном рынке накаляется, и доллар снова растёт в цене.

Как подсчитали в ГК FOREX CLUB, курс продажи безналичного доллара США в Украине в сентябре вырос на 3,7%, до 26,65 UAH/USD, наличного — на 3,5%, до 26,6 UAH/USD. Аналитики объясняют это повышением внутреннего спроса на валюту, связанного с возобновлением деловой активности и активизацией импорта.

В связи с преломлением тренда поведение Нацбанка на валютном рынке изменилось. Если весной и летом регулятор скупал излишки доллара, тем самым не давая гривне укрепиться ещё сильнее, то осенью НБУ всё чаще продаёт валюту. В начале октября регулятор объявил о своих планах продать банкам до $100 млн. Удовлетворяя таким образом растущий спрос, НБУ несколько сдерживает давление на гривну.

В октябре плавная девальвация, по всей видимости, продолжится, так как спрос на иностранную валюту сохранится на высоком уровне. Прежде всего доллар будут покупать для формирования запасов топлива на отопительный период. Курс гривны, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, в октябре будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 UAH/USD.

Однако значительной девальвации украинцам вряд ли стоит опасаться. В рейтинге "10 рисков осени", который ежегодно готовит Фокус на основе опроса экспертов (читайте в номере №40 от 6 октября 2017 года), угроза девальвации набрала 5 баллов из 10 возможных. Это говорит о среднем уровне риска.

Дмитрий Чурин глава аналитического департамента инвестиционной компании EavexCapital

— Гривна не имеет предпосылок к укреплению по отношению к доллару на горизонте двух-трёх месяцев. Соответственно EavexCapital сохраняет базовый прогноз курса доллара на отметке 27,20 UAH/USD на конец этого года.

Мария Репко заместитель директора Центра экономической стратегии

— Особых рисков для гривны мы не видим, если не будет внешних шоков от сырьевых рынков. Курс может пошатнуть быстрое высвобождение средств из казначейства в определённый момент или выплата крупных корпоративных дивидендов в случае, если НБУ решит "выпустить" их из страны одним платежом, не разбивая на небольшие ежемесячные транши. Но вероятность этого не очень высокая.

Алексей Амфитеатров директор рейтингового агентства IBI-Rating

— Доверие инвесторов к национальной валюте остаётся низким, а отмена большей части административных ограничений на валютном рынке усиливает уязвимость гривны к спекулятивным атакам. В пользу девальвации также свидетельствует статистика платёжного баланса и внешнего долга. Несмотря на то, что размещение евробондов позволило сгладить выплаты 2019–2020 годов, уровень прогнозных платежей остаётся существенным. Нет предпосылок и для качественных преобразований в структуре внешней торговли товарами, в связи с чем дисбаланс будет увеличиваться. Из-за зависимости от отдельных кредиторов (МВФ и др.) повышается риск сбоев в финансировании по политическим причинам. Возможная приватизация отдельных объектов госсобственности, а также прямые и публичные заимствования, вероятные после размещения еврооблигаций, позволят улучшить общую статистику. Но вряд ли за счёт этого удастся достигнуть полного баланса без коррекции денежно-кредитной политики. Если девальвация выйдет за пределы допустимых значений (более 5%), рост цен и падение потребительского спроса не заставят себя ждать.

Олег Пендзин эксперт Экономического дискуссионного клуба

— Девальвация ожидается строго в рамках, определённых государственным бюджетом на 2017 год и проектом бюджета на 2018-й. Новый год мы встретим с курсом 28,5UAH/USD, а конец следующего — с 30 UAH/USD. Даже если в экономике не всё сложится хорошо, в предвыборный 2018 год не будет никаких неожиданностей с курсом.

Александр Соколов генеральный директор компании Pro-Consulting

— Завершение реформы банковского сектора, стабилизация количества золотовалютных резервов, успешное размещение облигаций, улучшение позиций Украины в международных рейтингах способствовали укреплению положения гривны. Высокие ожидания экспортных поступлений до конца года будут сдерживать её падение. Но вызывает опасения тот факт, что в бюджет на 2017 год закладывался среднегодовой курс 27,20 UAH/USD, а по состоянию на конец сентября он составляет 26,47 UAH/USD. В связи с этим для обеспечения платёжного баланса курс к концу года может быть искусственно завышен.

Елена Коробкова исполнительный директор НАБУ

— Риск девальвации гривны остаётся. Наибольшее беспокойство вызывает резкий рост расходов бюджета в конце года. Учитывая огромную сумму, накопленную на счетах Госказначейства (63 млрд грн), это вполне вероятно. Тем не менее объём золотовалютных резервов довольно высокий, и Нацбанк, скорее всего, не допустит панику и высокую волатильность.

Владимир Ланда финансовый эксперт

— Сезонное укрепление гривны прекратилось в августе, когда национальная валюта торговалась на уровне 25,5 UAH/USD. Ослабление гривны осенью — неизбежный факт, однако величина падения может быть разной. К концу года при оптимистическом сценарии доллар может стоить от 26,5–27,0 UAH/USD и до 28,0–29,0 UAH/USD при ожидаемом увеличении бюджетных расходов, не подкреплённых достаточным экономическим ростом. В настоящее время денежная масса превышает 1,1 трлн грн, что лишь на 3% ниже максимума, зафиксированного во время финансовой катастрофы в феврале 2015 года.