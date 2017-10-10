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Главная » Деньги » В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий

В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий

В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий
Фото: ТСН

Все пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября

10.10.17 1628
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Выплата пересчитанных пенсий в Украине, согласно закону о пенсионной реформе, который Верховная Рада приняла 3 октября, начнется с 11 октября. Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Уже с 11 октября стартует инициированная правительством пенсионная реформа. Все пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября", - говорится в сообщении.

Пенсионерам, независимо от года выхода на пенсию, пенсии будут пересчитаны с учетом более высокого показателя заработной платы. В целом по Украине повышенные пенсии получат более 9 млн пенсионеров.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что пересчет пенсий начнется сразу же после подписания закона президентом Украины Петром Порошенко. Он также добавил, что уже разработано и протестировано программное обеспечение, с помощью которого будут автоматически пересчитаны пенсии.

Минимальная пенсия в Украине составляет 1 452 грн.

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