В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий

Выплата пересчитанных пенсий в Украине, согласно закону о пенсионной реформе, который Верховная Рада приняла 3 октября, начнется с 11 октября. Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Уже с 11 октября стартует инициированная правительством пенсионная реформа. Все пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября", - говорится в сообщении.

Пенсионерам, независимо от года выхода на пенсию, пенсии будут пересчитаны с учетом более высокого показателя заработной платы. В целом по Украине повышенные пенсии получат более 9 млн пенсионеров.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что пересчет пенсий начнется сразу же после подписания закона президентом Украины Петром Порошенко. Он также добавил, что уже разработано и протестировано программное обеспечение, с помощью которого будут автоматически пересчитаны пенсии.

Минимальная пенсия в Украине составляет 1 452 грн.