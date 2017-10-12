И.о. главы Фонда госимущества пообещал продать ОПЗ уже весной

По результатам следующего года Виталий Трубаров намерен принести государству 22 млрд гривен

И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров пообещал продать Одесский припортовый завод уже весной следующего года.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Я рассматриваю 2018-й как год самой крупной приватизации за историю страны. Стоит задача получить от продажи госсобственности 22 млрд гривен. И эта задача реалистична", - утверждает и.о.главы ФГИ.

По его словам, ведомство сейчас находится на финишной прямой подготовки к приватизации.

Так, на прошлой неделе на ОПЗ закончилась инвентаризация имущества и начала работать оценочная группа.

Уже через месяц, уверяет Трубаров, они смогут назвать стоимость предприятия, от которой будет отталкиваться Кабмин при утверждении стартовой цены.

"Мы уже сейчас начинаем переговоры с потенциальными инвесторами – привозим их на завод, показываем документацию. То есть продать ОПЗ уже весной следующего года – более чем реально", - утверждает собеседник "Фокуса".

Напомним, около 94% государственных активов принадлежит всего 46 госкомпаниям, хотя в стране насчитывается 3,5 тыс. государственных предприятий.

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