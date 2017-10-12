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Главная » Деньги » И.о. главы Фонда госимущества пообещал продать ОПЗ уже весной

И.о. главы Фонда госимущества пообещал продать ОПЗ уже весной

И.о. главы Фонда госимущества пообещал продать ОПЗ уже весной
Виталий Трубаров / Фото из открытых источников

По результатам следующего года Виталий Трубаров намерен принести государству 22 млрд гривен

12.10.17 298
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И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров пообещал продать Одесский припортовый завод уже весной следующего года.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Я рассматриваю 2018-й как год самой крупной приватизации за историю страны. Стоит задача получить от продажи госсобственности 22 млрд гривен. И эта задача реалистична", - утверждает и.о.главы ФГИ.

По его словам, ведомство сейчас находится на финишной прямой подготовки к приватизации.

Так, на прошлой неделе на ОПЗ закончилась инвентаризация имущества и начала работать оценочная группа.

Уже через месяц, уверяет Трубаров, они смогут назвать стоимость предприятия, от которой будет отталкиваться Кабмин при утверждении стартовой цены.

"Мы уже сейчас начинаем переговоры с потенциальными инвесторами – привозим их на завод, показываем документацию. То есть продать ОПЗ уже весной следующего года – более чем реально", - утверждает собеседник "Фокуса".

Напомним, около 94% государственных активов принадлежит всего 46 госкомпаниям, хотя в стране насчитывается 3,5 тыс. государственных предприятий.

Полный текст интервью читайте в ближайшем номере журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua

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