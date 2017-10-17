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Главная » Деньги » Российский импорт в Украину в 2017 году вырос более чем на треть

Российский импорт в Украину в 2017 году вырос более чем на треть

Российский импорт в Украину в 2017 году вырос более чем на треть
Фото: ckp.in.ua

Экспорт в РФ увеличился почти на 18%

17.10.17 812
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Импорт товаров из Российской Федерации за январь-август 2017 года увеличился на 37,2%, до 4,204 млрд долларов. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Государственную службу статистики.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% – до 2,620 млрд долларов, импорта товаров из РФ – на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.

Объем экспорта товаров в страны Европейского союза вырос на 27,9% – до 11,002 млрд долларов, импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до 13,047 млрд долларов.

Напомним, Украина подала новый иск против Российской Федерации во Всемирную организацию торговли из-за ограничений импорта продовольственной и промышленной продукции. 

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