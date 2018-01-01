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Главная » Деньги » Доллар до конца месяца может подняться до 30 грн

Доллар до конца месяца может подняться до 30 грн

Доллар до конца месяца может подняться до 30 грн
Фото: Mind.ua

Фактором влияния на курс гривны выступает ухудшение внешнеторгового сальдо

01.01.18 986
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Уже к концу января этого года курс гривны к доллару может вырасти до 30 грн, но уже в весенне-летний период он вернется к отметке 28 грн.

Такое мнение высказал директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, сообщает УНН.

По его словам, для анализа курсовой ситуации в начале 2018 года стоит посмотреть на то, что происходило в начале 2017-го, когда происходило незначительное ослабление украинской валюты. 

"Слабая девальвация гривны скорее продолжится и в начале 2018 года. Думаю, где-то достигнет пика в конце января в начале февраля. И я не удивлюсь, если за это время поднимется значение курса до 30 грн за доллар, а возможно немного выше", - сказал он.

В то же время, в весенне-летний период, по мнению В.Юрчишина, курс гривны вернется к уровню 28 грн соответственно к доллару.

"К середине лета мы выйдем на значение курса немного больше, чем сейчас. Если сейчас 27 (грн за доллар), то летом будет где-то 27,5-28 грн к доллару", - отметил эксперт.

По словам Юрчишина, факторами влияния на курс гривни является ухудшение внешнеторгового сальдо.

"Мы говорим много положительного о том, что расширился экспорт, но забываем о том, что импорт вырос еще больше. То есть, сальдо внешней торговли товарами составит где-то 5 млрд долл. ", - сказал он.

Другим фактором не укрепления гривни, подчеркнул эксперт, является очень слабый приток инвестиций, а также крайне слабая экономическая динамика.

"2-3%, которые хочет правительство, это крайне слабая динамика для того, чтобы была крепкая гривна, при том что внешне долговая позиция Украины достаточно слаба", - резюмировал Юрчишин.

Напомним, Гройсман уверяет, что после праздников курс гривны стабилизируется.

 
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