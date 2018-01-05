С миру по нитке. 5 украинских проектов, которые заработали на краудфандинге

С помощью каких проектов украинские компании сумели привлечь на краудфандинговых платформах более $2 млн и чем они планируют заняться в 2018 году

Наиболее популярные краудфандинговые площадки — Kickstarter и Indiegogo. Принцип размещения проектов на этих ресурсах прост. Предприниматели и стартаперы презентуют продукты, которые могут поставить на рынок, а частные лица и компании из разных стран делают предзаказ на понравившийся продукт. В итоге заказчики (бекеры) получают понравившуюся новинку первыми, а бизнесмены могут оценить, стоит ли вкладываться в развитие продукта, и получают первые рынки сбыта.

В 2017 году на этих площадках украинские компании собрали более $2,2 млн. Фокус расспросил разработчиков самых успешных украинских продуктов на Kickstarter и Indiegogo о планах на 2018 год.

Senstone

Мечта любого журналиста и всех, кто вынужден расшифровывать аудиозаписи, — кулон Senstone, который преобразует речь в текст. Проект сумел собрать $50 тыс. за полтора дня, в общей сложности Senstone аккумулировал на Kickstarter $389 тыс. Над проектом работало восемь разработчиков. Точность перевода аудио в текст — 97%. Senstone поддерживает 12 языков, в том числе английский, немецкий, китайский, арабский, украинский, русский и польский. Памяти устройства хватает для записи 2,5 часа разговора.

Разработчики придумали это устройство для того, чтобы забывчивые люди смогли сохранить в записной книжке все важные вещи, не отвлекаясь на записи в ходе беседы. Пока изобретатели Senstone занимаются исполнением заказов для бекеров с Kickstarter. Также купить устройство можно на Indiegogo. Его номинальная цена там $145. Дальше в планах — продажи кулона на Amazone, а также поиск новых рынков сбыта.

Jollylook

Это устройство можно назвать фотокамерой, созданной из вторсырья: Jollylook делают из переработанного картона и бумаги под кассеты Fudji Intaks Mini. Камера может тут же печатать небольшие фотографии. Её стартовая цена $29. На Kickstarter в 2017 году разработка собрала около $375 тыс., что превзошло все ожидания разработчиков.

Идея создания такой камеры родилась, когда сын одного из разработчиков проекта спросил у него, как функционирует фотоаппарат. Из подручных средств разработчик собрал вполне рабочую модель фотоаппарата, которая спустя четыре года после ряда доработок получила признание на одной из ведущих краудфандинговых платформ мира.

Сейчас проект выходит на этап массового производства в Китае. Параллельно разработчики ищут инвесторов, чтобы увеличить объёмы производства. В продаже продукт появится в марте 2018 года. Также в 2018-м разработчики хотят вывести на краудфандинг три камеры: под широкий формат, под квадратный и стерео.

Ugears

Ugears уже перестал быть стартапом, ведь механические деревянные 3D-модели завоевали популярность ещё три года назад. Сегодня это производство, на котором работает 200 человек и ежемесячно производится около 50 тыс. моделей конструктора. В 2017 году на Kickstarter проект собрал около $300 тыс. В 2018 году разработчики хотят представить ещё восемь новых моделей, пять из которых снова выйдут на краудфандинговую платформу.

Сегодня Ugears продаёт свою продукцию в 40 странах. В планах — старт продаж в Индии и Японии.

Delfast

Украинский электробайк Delfast создали владельцы одноимённой курьерской службы. Им были нужны байки, на которых курьеры могли бы развозить посылки, проезжая за день не менее 150 км. На рынке таких не нашлось, тогда команда разработчиков создала байк, проезжающий до 400 км на одном заряде.

Менее чем за сутки проект собрал на Kickstarter $50 тыс. В целом сборы составили $165 тыс. Сегодня к электробайку за $3 тыс. проявляют интерес покупатели из полутора десятков стран. В 2018 году компания планирует запустить производство в Китае, выходить на новые рынки, открывать свои представительства за рубежом. Разработчики предполагают, что для этого понадобится около $2 млн, искать их будут в венчурных фондах.

Hushme

За $129 можно скрыть от окружающих разговоры по мобильным устройствам, купив специальную маску, которая по Bluetooth подключается к смартфону. Идея у основателей проекта родилась, когда они в кафе обратили внимание на девушку, громко обсуждавшую деловые вопросы по скайпу. Заметив, что все смотрят на неё и внимательно слушают, девушка смутилась и быстро закончила разговор.

Идея обеспечить приватность разговора в людных местах на Kickstarter заинтересовала более 280 бекеров, девайс представлен и на платформе Indiegogo. Пока в планах команды разработчиков выполнить свои обязательства перед бекерами и запустить несколько пилотных проектов с бизнесом. Летом они собираются выйти на рынок Японии. Также вскоре у Hushme обновится дизайн и появится особый органайзер для наушников и проводов.