Из пушки по воробьям. Почему лимит "три посылки в месяц" не остановит контрабанду

Как выяснил Фокус, серые импортёры приспособятся к новой норме. Вместе с тем операторы рынка доставки и граждане столкнутся с существенными неудобствами

Вместе с принятием госбюджета на 2018 год Верховная Рада одобрила ряд изменений в Налоговый кодекс. Самым резонансным новшеством этого документа среди граждан стало введение так называемого лимита "три посылки в месяц".

Вопреки неверно сложившемуся впечатлению, новшество это вступает в силу с 1 января 2019 года, а не в 2018-м. Поэтому украинцы могут ещё год без каких-либо опасений заказывать на китайском маркетплейсе AliExpress полезную мелочёвку.

Следующее разночтение, которое можно встретить в СМИ, касается суммы лимита беспошлинного ввоза. В законопроекте указано, что одно физлицо без пошлины может получить из-за рубежа только три отправления в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в одной посылке не должна превышать эквивалент в 150 евро.

То есть в течение месяца можно, не уплачивая пошлины, получить в трёх посылках товаров на 450 евро, а не на 150, как говорилось в некоторых публикациях. За четвёртую посылку пошлину придётся платить, даже если в первых трёх отправлениях был копеечный товар.

Как объясняют украинским покупателям на сайте популярного китайского маркетплейса AliExpress, получатель оплачивает пошлину в размере 10% от стоимости товаров и 20% НДС, что суммарно составляет около 32% от суммы, превышающей лимит. Следовательно, после 1 января 2019 года, получив четвёртую посылку в месяц, скажем, с чехлом для мобильного телефона стоимостью около $5, придётся заплатить эквивалент $1,6.

По мелочам

Резонанс вокруг введения лимита "три посылки в месяц" подтверждает, насколько массовым среди украинцев в последнее время стал шопинг на зарубежных онлайн-площадках. Чтобы составить представление о масштабах явления, Фокус запросил статистику у операторов доставки.

В Укрпочте отмечают: наибольшей популярностью среди жителей Украины пользуется шопинг на таких зарубежных онлайн-площадках, как AliExpress, eBay, Amаzon.com, Amаzon.de, gearbes.com и bonprix. Однако какова доля посылок от зарубежных онлайн-магазинов в 16 млн почтовых отправлений, которые ежемесячно проходят через Укрпочту, в компании не подсчитывают.

Наибольшей популярностью среди жителей Украины пользуется шопинг на таких зарубежных онлайн-площадках, как AliExpress, eBay, Amаzon.com, Amаzon.de, gearbes.com и bonprix

Подразделение "Новая почта Интернешнл" также доставляет в Украину товары с AliExpress, eBay, Аmazon и многих других маркетплейсов и интернет-магазинов Европы, США и Китая. По информации пресс-службы компании, общая стоимость товаров в посылках, доставленных со всех импортных направлений в 2017 году, составила $20,5 млн, что в 10 раз больше прошлогоднего показателя.

Безусловным лидером по количеству обработанных "Новой почтой" отправлений из-за рубежа остаётся Китай. За январь-ноябрь 2017 года компания доставила более 5 млн посылок из Поднебесной, что почти в 5 раз больше, чем за весь 2016 год.

Согласно статистике "Новой почты", в основном из Китая поступает техника, запчасти и аксессуары к ней (70% от общего объёма отправлений), а на одежду приходится всего 8%. Среднестатистическая посылка из Китая весит не более 200 граммов, а её стоимость не превышает $4–6.

Белые против серых

На первый взгляд, нововведение должно сыграть на руку "белым" импортёрам товаров массового потребления. "Если официально растамаживать товары, их стоимость становится неконкурентоспособной на рынке, наводнённом нелегальной продукцией, которая пересылается в частных посылках без уплаты налогов", — говорит Олег Добровольский, партнёр юридического объединения ID Legal Group.

По мнению Добровольского, в этой плоскости сталкиваются интересы большого официального и малого бизнеса, который вовсю использует схемы работы с ФОПами, не требующими документального подтверждения происхождения товаров. Ещё одной стороной, которая страдает от засилья неофициальных товаров, Добровольский считает отечественных производителей, которые, работая в белую, с трудом могут конкурировать с дешёвым китайским ширпотребом.

Видение официальных импортёров во многом отражает позиция Европейской бизнесс-ассоциации (ЕБА). Представители этого бизнес-сообщества поддерживают введение действенного механизма предотвращения уклонения от налогообложения при пересылке товаров через границу Украины. Однако в ЕБА обеспокоены возможными трудностями в связи с реализацией этой инициативы на практике и поэтому просят создать рабочую группу с участием ГФС, Минфина и бизнес-сообщества для выработки механизма, который не приведёт к затруднениям в работе почтово-логистических операторов.

Почтальоны против

После принятия резонансного нововведения о трёх посылках в месяц тревогу забили операторы рынка доставки.

"Согласно ранее озвученной концепции Минфина, ответственность за выдачу отправлений без уплаты налога и пошлины будет возложена на операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков. При этом ДФС через информационную систему должна будет обеспечить рынок информацией о количестве отправлений, полученных конкретным гражданином на протяжении месяца", — объясняет Инна Хомич, директор по правовым вопросам "Новой почты-Центр". Если на почте допустят оплошность и выдадут четвёртую посылку без уплаты всех сборов, компенсировать их придётся за счёт оператора доставки.

Запуск системы учёта отправлений из-за рубежа вызывает немало сомнений, нельзя исключить, что 2019 год в Украине начнётся с почтового коллапса

То, что ГФС сможет обеспечить бесперебойное функционирование информационной системы для учёта почтовых отправлений, вызывает у операторов рынка большие сомнения. Ведь, как отмечает Хомич, состояние развития информационных технологий в стране пока оставляет желать лучшего, уровень покрытия интернетом недостаточный, а в работе баз данных налоговых органов нередко случаются сбои.

Для операторов рынка доставки нововведение, по всей видимости, выльется в дополнительные расходы. В частности, Укрпочта должна найти ресурсы, чтобы компьютеризировать около 9 тыс. отделений по всей Украине, и вложить в развитие IT около 150 млн грн. В конечном счёте эти дополнительные расходы госкомпании лягут на плечи налогоплательщиков.

Учитывая сложности внедрения и обслуживания системы контроля и незначительной цены большинства отправлений из-за рубежа, можно предположить, что затраты государства заметно превысят гипотетическую выгоду от нововведения.

Кому хуже

Запуск системы учёта отправлений из-за рубежа вызывает немало сомнений, нельзя исключить, что 2019 год в Украине начнётся с почтового коллапса. "После вступления нововведения в силу можно прогнозировать увеличение периода доставки отправлений из-за проверки таможней каждой посылки и идентификации получателя", — считает Ярослава Борка, юрист юридической компании "ВОЛХВ". По её мнению, отсутствие у таможни технических и человеческих ресурсов для таких проверок приведёт к образованию огромных очередей.

В Укрпочте считают, что следствием таких нововведений для граждан также станет подорожание доступных товаров, а также повышение тарифов операторами доставки с целью компенсации средств, потраченных на дополнительный персонал и IT-услуги.

Вот только контрабанды в стране вряд ли станет меньше. В подтверждение этому в Укрпочте приводят пример Беларуси, где ограничение беспошлинного ввоза эквивалентом в 22 евро привело к сокращению объёмов отправлений из-за границы и активизации "серых" перевозчиков. Как объясняет Борка, мелкие предприниматели вполне смогут обойти лимит, заказывая товар на родственников, друзей, знакомых, соседей, сотрудников и т. п.

"Действия, связанные с ограничением количества частных посылок, должны касаться только нелегального бизнеса, а не граждан, которые совершают покупки для своих нужд, без последующей перепродажи", — заключает Олег Добровольский. — Ведь лишая потребителя возможности приобрести товар, качество которого его устраивает, мы ограничиваем свободу граждан, гарантированную Конституцией Украины".

Учитывая, что такое урезание возможностей выглядит в глазах украинцев крайне непопулярной мерой, нельзя исключать, что за год власти найдут иное компромиссное решение для борьбы с нелегальным импортом. Ведь идти на репутационные риски в преддверии выборов никто не захочет.