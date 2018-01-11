Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка

О долгожданном кадровом решении наблюдательного совета ПриватБанка официально объявили вечером 10 января, когда страна начала возвращаться в рабочий ритм после череды новогодних праздников. В ближайшее время его кандидатуру должны согласовать в Национальном банке.

"В процессе оценки кандидатов на должности в правлении ПриватБанка мы прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля", — прокомментировал назначение в официальном сообщении Энгин Акчакоча, председатель наблюдательного совета ПриватБанка.

С точки зрения членов набсовета Петр Крумханзл соответствует заявленным требованиям. Однако широким кругам украинских граждан об этой фигуре практически ничего не известно.

Находка западных рекрутеров

Петр Крумханзл

Поиски достойной кандидатуры начались летом 2017 года после того, как назначенный главой правления после национализации ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку. Решение этого непростого кадрового вопроса набсовет ПриватБанка доверил международной рекрутинговой компании Amrop Executive Search Ukraine.

Эта международная фирма, представительство которой работает в Украине около десяти лет, специализируется на поиске руководителей высшего звена и редких специалистов. Как ранее сообщали в банке, её выбрали в результате конкурса, в котором участвовало 11 рекрутинговых компаний, специализирующихся на подборе руководителей.

Когда ПриватБанк в июле 2017-го объявил о сотрудничестве с Amrop Executive Search Ukraine, предполагалось, что поиски достойного кандидата займут около четырёх недель. Однако до официального сообщения о назначении Петра Крумханзла прошло почти полгода.

Первый экспат в госбанке

Петр Крумханзл станет первым иностранцем, который возглавит государственный банк в Украине. Напомним, главой правления Ощадбанка остаётся назначенный на революционной волне соратник экс-премьера Арсения Яценюка Андрей Пышный. Государственный Укргазбанк возглавляет опытный банкир Кирилл Шевченко, а Укрэксимбанк — непубличный Александр Гриценко.

Вероятно, Петр Крумханзл будет не единственным экспатом среди топ-менеджеров ПриватБанка. Ведь Amrop Executive Search Ukraine, кроме подбора собственно главы правления национализированного учреждения, также поручено подыскать его заместителя по финансовым вопросам. Информацию о возможных кандидатурах пока не разглашают.

Человек — закон

Буквально за несколько дней до сообщения о назначении Петра Крумханзла вступил в силу закон №2210-VIII, который позволяет занимать позиции топ-менеджеров банков лицам без профильного образования. Ранее на такие должности могли претендовать только лица с законченным высшим образованием в сфере экономики, менеджмента или права.

По всей видимости, эта инициатива как раз и была разработана ради введения в топ-менеджмент ПриватБанка чешского банкира. Ведь Петр Крумханзл, окончив в 1990 году Карлов университет в Праге, получил степень кандидата наук по математике. А претендовать на высокий пост ему позволяет не столько образование, сколько большой практический профессиональный опыт.

Полиглот

Работая в Украине, новый руководитель ПриватБанка не будет испытывать ощутимых неудобств из-за языкового барьера. Ведь Петр Крумханзл наряду с родным чешским владеет русским английским, немецким и японским языками.

Экс-предправления Александр Шлапак сравнивал высокотехнологичный ПриватБанк со скоростным автомобилем Ferrari с прицепом токсичных отходов

Впрочем, будущий глава ПриватБанка не единственный иностранный представитель украинского банка, который легко общается на русском. Как ранее рассказал Фокусу предправления ОТП-Банка Томаш Хак-Ковач, ему пришлось потратить на изучение русского языка 1200 часов на протяжении двух с половиной лет. Это и помогло ему получить высокую должность.

Ещё один из "Братства святого Аваля"

По всей видимости, знание русского языка помогло и Петру Крумханзлу, который получил должность в украинском коммерческом банке в 2008 году. С января 2008 года по июль 2011-го он работал на посту члена правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль.

Примечательно, что и главные кандидатуры на пост главы Нацбанка так же связаны с Райффайзен Банком Аваль (до августа 2005 года — Банк Аваль). Один из них — бессменный в течение последних 10 лет предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

Наиболее вероятный кандидат на должность главы НБУ — теперешний исполняющий обязанности первого лица в Нацбанке Яков Смолий — трудился в Авале с 1994-го по 2005-й, вплоть до покупки банка международной банковской группой Raiffeisen Bank International. В Авале Смолий дослужился до должности заместителя главы правления. Напомним, что и заместители главы НБУ — Роман Борисенко и Дмитрий Сологуб — вышли из той же "кузницы кадров".

Антикризисный менеджер

Во время работы в Райффайзен Банке Аваль Петру Крумханзлу пришлось побороться с последствиями мирового финансового кризиса, который докатился до Украины в 2008–2009 годы. Как отмечают в официальном сообщении ПриватБанка, тогда Крумханзлу удалось существенно уменьшить затраты Райффайзен Банка Аваль за счёт реструктуризации сети отделений и внедрения новых бизнес-моделей. По всей видимости, в набсовете ПриватБанка считают, что подобный опыт адаптации Аваля к неблагоприятным рыночным условиям пригодится для ликвидации последствий кризиса 2014–2015 годов в ПриватБанке.

Чистильщик активов

В качестве одной из вероятных причин ухода с поста главы правления ПриватБанка Александра Шлапака называли его нежелание разбираться с проблемными активами, которые, с точки зрения государства, связаны с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. По этой причине экс-предправления сравнивал высокотехнологичный ПриватБанк со скоростным автомобилем Ferrari с прицепом токсичных отходов.

Скупая информация, которая известна о новом главе правления ПриватБанка, не позволяет делать допущения, что Петр Крумханзл — креатура каких-либо центров влияния в Украине

Как оказалось, у Петра Крумханзла опыт работы с проблемными активами уже есть. Ведь, как отмечают в официальном пресс-релизе, в должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый плохой банк. Там чешский банкир трудился с 2013-го по 2016 год.

Масштаб управления

В ПриватБанке, который в 2017 году вошёл в рейтинг лучших работодателей Фокуса, трудится более 22 тыс. сотрудников. Однако у Крумханзла имеется опыт руководящей работы в куда более масштабном коллективе. Он занимал должность члена правления по операционным вопросам китайского подразделения банка Home Credit, где работало более 85 тыс. сотрудников.

Шестой дан

Петр Крумханзл известен не только как успешный банкир, но и как обладатель чёрного пояса боевого восточного единоборства айкидо. На сайте школы боевых искусств Aikido Klub Praha Крумханзл указан в качестве одного из учителей, который обладает шестым даном (так называют ранги в этом восточном единоборстве).

Шестой дан — большое достижение для европейца, поскольку даны выше седьмого присуждаются очень редко, преимущественно выходцам из Японии.

Ничей

На сегодня скупая информация, которая известна о новом главе правления ПриватБанка, не позволяет делать допущения, что Петр Крумханзл — креатура каких-либо центров влияния в Украине. Поэтому можно предположить, что он не будет подыгрывать как экс-владельцам ПриватБанка, так и их политическим противникам во власти.