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Главная » Деньги » Приход года. В какие аэропорты Украины должен летать Ryanair
Приход года. В какие аэропорты Украины должен летать Ryanair
Фото: ft.com

Приход года. В какие аэропорты Украины должен летать Ryanair

По каким принципам должны строить работу с лоукостером аэропорты в Киеве и Львове

Андрей Фарисей - 15.01.18 3036
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В январе 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: "Ryanair практически достиг соглашения с аэропортом Борисполь, так что уже в январе ожидаем хороших новостей". И пока все ждут, чем закончиться вторая попытка прихода ирландского лоукостера на украинский рынок, Фокус расспросил экспертов о целесообразности работы Ryanair только с центральными аэропортами страны.

Александр Ланецкий

директор консалтинговой компании Friendly Avia Support

— Схема Ryanair в Европе работает примерно по такому сценарию: лоукостер открывает рейсы в малый отдалённый аэропорт, где зачастую нет других операторов, и обязуется за год привести сюда условных 250 тысяч пассажиров. В свою очередь, аэропорт за это не берёт с авиакомпании сборов за обслуживание и взлёт-посадку при их стандартной стоимости для других авиакомпаний условных 20 евро за пассажира. В придачу местный муниципалитет обязуется выплатить авиакомпании некие дотации. Например, в виде платы за рекламу новых маршрутов в сумме, равной условным 20 евро за привезённого пассажира. Но и скидку в 5 млн евро, и дотацию — ещё 5 млн евро — авиакомпания получит, лишь выполнив все обязательства. То есть если перевезёт не 250 тысяч пассажиров, а 245 тысяч, будет вынуждена заплатить за них сама аэропорту 4,9 млн евро и никаких субсидий не получит. Продавая билеты с глубиной продаж год, лоукостер уже весной видит, выполняет ли он план. Если нет — часть билетов из таких городов "выбрасывается" на спецакции, проводимые авиакомпанией примерно раз в квартал: "Билеты по 7 евро!" Продавая условных 50 тысяч билетов в среднем примерно по 10 евро, авиакомпания на каждом пассажире теряет около 30 евро, то есть получает 1,5 млн евро чистого убытка. Но такие акции позволяют оживить продажи и выполнить план. А в итоге — получить скидку в аэропорту (условных 5 млн евро) и ещё 5 млн евро дотации. Отнимаем 1,5 млн евро убытков — получаем 8,5 млн евро чистой прибыли на одном условном аэропорту базирования. А пассажиры чётко знают, что на акции у Ryanair заветные билеты по 7 евро пусть немного, но точно бывают.

Если слепо пойти на условия Ryanair, это подорвёт экономику аэропортов

Почему аэропорты Евросоюза соглашаются дотировать иностранную частную авиакомпанию? Во-первых, львиная часть аэропортов, работающих по такой схеме, — малые, удалённые и не интересны традиционным авиакомпаниям. Перед тем как туда пришёл лоукостер, в них или вообще никто не летал, как в варшавский Модлин, или поток был мизерный, как в литовском Каунасе. Приход лоукостера вдохнул новую жизнь в эти аэропорты и соседние города.

В отличие от других европейских стран в Украине почему-то переговоры лоукостера ведутся только с двумя центральными аэропортами — государственными львовским и бориспольским. Оба аэропорта последние годы успешно развиваются, наращивают поток пассажиров, рейсов и являются прибыльными.

Если же слепо пойти на условия Ryanair, которые в июле 2017 года были озвучены гендиректором аэропорта Борисполь Рябикиным, это подорвёт экономику аэропортов.

Главный аргумент министра Омеляна, почему Украина предлагает Ryanair только аэропорты Борисполь и Львов, а не как в Европе, более удалённые и простаивающие аэропорты Белой Церкви, Винницы, Тернополя или Ровно: "они совершено не готовы принимать такого перевозчика". То есть никакого. Ведь, как известно, у лоукостера самые минимальные требования несопоставимы с Lufthansa, Turkish Airlines или Qatar Airways. Это значит, что украинские власти должны позаботиться об их модернизации — реконструировать и оборудовать современным освещением взлётно-посадочные полосы, отремонтировать, а в случае необходимости — построить новые компактные пассажирские терминалы.

Аргумент, что в Евросоюзе Ryanair летает и в центральные аэропорты (Франкфурт-на-Майне; Рим, Чампино; Лондон, Гатвик) скрывает главный нюанс — да летает, но без каких-либо дотаций, на общих условиях, зачастую худших, чем у основной базирующейся в них авиакомпании. То есть пусть Ryanair летают в Борисполь и Львов, но платят там не меньше, чем Lufthansa или Turkish Airlines, которые уже сейчас возят в разы больше, чем обещает лоукостер.

Андрей Гук

партнёр юридической фирмы "Анте"

— В вопросе прихода Ryanair пересекаются интересы нескольких групп — аэропорта, пассажиров, авиакомпаний. В зависимости от того, чей интерес важнее для государства, надо строить политику привлечения или поддержки привлечения этого перевозчика. Если львовский аэропорт нацелен на прирост пассажиропотока за счёт любых новых авиакомпаний и рейсов и открыт к сотрудничеству, то Борисполь сильно зависит от своей базовой авиакомпании — МАУ. И в такой зависимости нет ничего плохого — при сотрудничестве с МАУ аэропорт растёт и развивается последние годы. Но всё же место для других авиакомпаний и для сотрудничества с ними можно было бы найти, это поспособствовало бы ещё большему росту. Убытки, которые пытался обосновать аэропорт, базируются на том, что другие авиакомпании будут жаловаться в антимонопольный комитет из-за особых условий для Ryanair. Однако аэропорт вполне способен предложить условия, которые бы выдержали такие жалобы.

Приход лоукостера для аэропорта это всё же позитив, поскольку вырос бы пассажиропоток и неавиационные доходы. Есть и другие положительные последствия прихода такого перевозчика, как Ryanair. Например, недавно авиакомпания Eurowings заявила, что откроет рейсы в Украину. И это является настоящей реакцией таких гигантов, как Lufthansa group, а не жалобы в антимонопольный комитет. Также Wizz Air увеличила активность на рынке не в последнюю очередь из-за намерений Ryanair. Всё это — развитие в правильном направлении, пассажир от этого только выиграет и в итоге получит конкурентные цены на билеты.

Все мощности Борисполя и Жулян ещё не исчерпаны, этим аэропортам есть куда расти. Не верится, что можно за год-два выстроить инфраструктуру в Гостомеле, Белой Церкви или Житомире со значительными инвестициями, а потом ещё и предложить супердешёвые цены лоукостам. И это притом, что в Борисполе парковку годами не могут достроить. И, наконец, не аэропортам или украинской власти решать, куда летать авиакомпании, а самой авиакомпании. Это вопрос их договорённостей и наличия перспективных линий с пассажиропотоком.

По дотациям: Украине точно не стоит тратиться и доплачивать лоукостам за привезённых пассажиров. Во-первых, в нашей стране нет таких регионов, куда нельзя добраться по железной дороге или автомобилем, и нет, соответственно, необходимости обеспечить авиационное сообщение. Во-вторых, туристические регионы и города как, например, Одесса или Львов не имеют возможности доплачивать за туристов без введения туристических сборов и изменения законодательства.

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